Ikke la foreldregenerasjonen få avgjøre hvem som skal styre landet. De har allerede skapt miljøproblemene som vi unge må arve.

Er dette første stortingsvalget du har stemmerett? Er du usikker på hva du skal stemme? Lurer du på om det er vits i det hele tatt?

Du er ikke alene. Man kan bli oppgitt av politikere som tåkelegger, ikke holder løftene sine og ikke snakker om saker som angår unge. Men jeg håper virkelig du vil bruke stemmeretten din.

Ved forrige stortingsvalg var det i hele befolkningen rundt fire femtedeler som brukte stemmeretten sin. Blant unge var det mange færre, rundt to tredjedeler. Det kan godt hende politikerne er fullt klar over dette og derfor heller bruker tid på saker som de eldre er opptatt av.

Politikerne som velges inn på Stortinget for de neste fire årene skal ta mange valg som påvirker vår fremtid. Da er det på trynet at de voksne får mest å si i stortingsvalget.

Ved at flere unge stemmer er politikerne nødt til å bry seg mer om sakene vi er opptatt av. Undersøkelser viser for eksempel at langt flere unge enn eldre er opptatt av miljøvern og bekymrer seg for klimaendringene.

Skal vi få has på miljøproblemene trenger vi derfor unge stemmer, men det kan være vanskelig å vite hvem man i så fall skal stemme på. En god pekepinn er hva partiene mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er unike og sårbare havområder vi ikke bør risikere med oljeboring. Skal vi løse klimakrisen må dessuten en god del av oljen bli liggende, vi bør starte med å la den ligge i de mest sårbare områdene.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet – ønsker oljeboring. Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er mot, i tråd med det forskere, fiskere og flertallet i befolkningen ønsker.

Altfor lenge har politikerne latt være å ta vare på fremtiden vår. Ikke la foreldregenerasjonen få fortsette å avgjøre hvem som skal styre dette landet. De har allerede skapt miljøproblemene som vi unge må arve. På valgdagen 11. september har du muligheten til å ta et oppgjør med dette. Godt valg!