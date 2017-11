Med annonseringen av DNS’ planer om teateroppsetning av Vigdis Hjorths «Arv og miljø» synes nå kampen om virkeligheten å bevege seg til et nytt nivå.

«Virkelighetens teater», har kulturredaktør Frode Bjerkestrand kalt sin kommentar i BT den 24. oktober. Han reflekterer omkring den såkalte «virkelighetslitteraturen» og DNS sin planlagte teateroppsetning av Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø».

Jeg deler redaktørens forventninger til hvordan teaterets dristige satsing vil falle ut – eller falle ned. Når jeg griper pennen for å kommentere, er det for å utfordre Bjerkestrands virkelighetsbegrep.

Det finnes aldri bare én virkelighet. Min virkelighet er forskjellig fra din virkelighet og alle andres virkeligheter. Slik er det, selv om vi vokser opp i samme familie, jobber på samme arbeidsplass, gikk i samme klasse, eller bor i samme nabolag.

Med årene har dette fascinert meg mer og mer. Minner og bilder fra det som tilsynelatende er felles erfaringer, viser seg å være svært forskjellige. Mine klassekamerater forteller historier om meg, som jeg ikke husker, og mine søsken har minner som fascinerer meg i sin frodighet og detaljkunnskap.

Mon det ikke er slik for Vigdis og Helga Hjorth også? De byr på beretninger fra to ulike verdener, to ulike og høyst personlige virkeligheter. Forfatternes to verdener har åpenbart elementer til felles, men mye er forskjellig. Med annonseringen av teaterets planer synes nå kampen om virkeligheten å bevege seg til et nytt nivå.

To søstre, to forfattere, to bøker, men (foreløpig) bare ett skuespill. Hvordan høyner Helga nå? Det neste må bli spillefilm, basert på Helgas «Fri vilje», som Vigdis i sin tur topper med en serie på Netflix.

Nyere nevrobiologisk bevissthetsforskning viser at virkeligheten er en utydelig og ullen avbildning i hjernens 100 milliarder nevroner. Den avbildningen som jeg har i mitt hode, fins egentlig ikke der ute i den såkalte virkeligheten. Ikke din heller.

Min erfaring som meglingsmann og rådgiver i arbeidskonflikter sier meg at strevingen etter å skape ett felles virkelighetsbilde av hva som har foregått i én bestemt situasjon er temmelig fåfengt. Partene klorer seg bevisst og ubevisst fast til sine egne bilder. De fleste tviholder på én virkelighet og bruker all fornuft og ufornuft til å grave seg dypere ned i sin egen skyttergrav. Konkurransen om «sannheten» er det nesten bare advokater, meglere og familierådgivere som tjener på.

Tilbake til litteraturen. Det er som regel noe av virkeligheten i den beste fiksjon og skjønnlitteratur. Er det ikke det som fascinerer oss i bøkenes verden? Det er som regel noe vi kjenner igjen fra vårt eget liv, og mye som er helt forskjellig. Er det ikke det vi søker etter?

Virkeligheten er på mange måter oppskrytt. Det beste vi kan si om den, er at den fins i flere farger og størrelser, men alle er like uvirkelige og usanne. Bildene i hjernen kan bli god litteratur.

Men «virkelighetslitteratur»? Det er i beste fall en pleonasme!