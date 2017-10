Bruk heller penger på å oppgradere fylkesveinettet i Nordhordland, det er det virkelig behov for!

Alle partiene som er representert i kommunestyre i Masfjorden og sikkert en del av de 1710 innbyggerne i Masfjorden kommune, er for at det bygges bro over fjorden. Men blir det riktig å erstatte en kabelferge som fra 2019 blir «utslippsfri», og som fungerer på alle måter?

Fergen går 24 turer, hver vei, over fjorden i løpet av døgnet på hverdager, den går på oppsatt rutetid, den har god kapasitet i forhold til trafikkmengde, og det er aldri «attstående» biler. Trafikkgrunnlaget er 160 biler. Er det da rett å bygge en kostbar bro som er planlagt å krysse fjorden på tilnærmet samme sted som fergen går i dag? Dette er en dårlig idé, både for miljø og for samfunnsøkonomien!

Hvor mye broen vil koste, får en svar på når broen er ferdigbygget. Det er Hordaland fylkeskommune som påtar seg den finansielle risikoen med prosjektet. De må låne og forskuttere pengene som staten skal bidra med, og det er fylkeskommunen som må betale rentene på dette lånet. Bompengene som blir krevd inn, vil bare dekke en liten del av rentene, selv med en firedobling av trafikken fra dagens nivå.

En slik økning av trafikken som en legger til grunn i broplanen, er heller ikke ønskelig, fordi FV570 ikke har kapasitet for så stor økning. For å oppgradere veien fra Andåskrysset til Masfjordnes, til «utbedringstandard», har Statens vegvesen lagt til grunn et samlet investeringsbehov på om lag 700–900 millioner. Denne regningen er det også Hordaland fylkeskommune som må betale.

Det er disse fakta som gjør at man i fylkeskommunen, ikke er overbevist om at prosjektet bør realiseres.

De lokalpolitiske ledernes bekymring og omtanke for næringslivet i Masfjorden og Gulen kommune er forståelig, med tanke på at det er arbeidsplasser det er snakk om. Men hva mener innbyggerne som bor langs veien, om den tiltenkte økningen av tungtransport på en vei (FV570) som ikke er tilrettelagt verken for gående eller andre «myke» trafikanter?

Min oppfordring er: Si nei til bro over Masfjorden, bruk heller penger på å oppgradere fylkesveinettet i Nordhordland, det er det virkelig behov for!