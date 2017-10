Jeg sliter med å se det alvorlige i at en person på 15–16 skulle komme til å si «ledde».

Det har alltid vært «in» å mene at ungdommen har slapp språkføring. Som språkentusiast og fagmann på området er min vurdering at språkmoralistene tar feil her.

Nå sist er det Ronja Vinneng som lufter ut sin irritasjon over ungdoms slappe språkbruk i et innlegg i Aftenposten 10. oktober. Min erfaring som lektor i videregående gjennom 20 år er den motsatte. Ungdom er arbeidsomme og lærevillige.

Selvsagt både vil og kan de lære språk. Mange av dem er i stand til å formulere glitrende tekster på eksamen, samtidig som de har et ungdommelig, slangpreget og moderne farget talemål. Her mener jeg Vinneng og mange andre blander kortene ved å ikke skille klart nok mellom muntlig og skriftlig språk.

Hun skriver: – Jeg er en av de få unge som irriterer meg over skrivefeil. Jeg får litt vondt hver gang jeg hører folk si «ledde».

Irritasjonen går på skrivefeil. Eksempelet viser til talespråk. Sammenblandingen er et problem fordi muntlig og skriftlig språk er vesensforskjellige. De har hver sine styrker og begrensninger og hver sine bruksområder. En skriftlig tekst er som oftest et gjennomtenkt, ferdig produkt. Talespråk er en prosess. I en dialog kan vi gi hverandre tilbakemelding underveis. Vi kan bruke tonefall, kroppsspråk og mimikk. Mens vi prater får vi god hjelp av konteksten, og kravene til å uttrykke seg klart er ikke like sterke som i skrift, fordi justeringer lettere kan gjøres underveis.

Når det gjelder talemål, har vi ingen offisiell normering i Norge. Dermed blir det vanskeligere å hevde at noe er galt og riktig for talespråk. Slik jeg ser det er det bra at vi har muligheter for å variere språk ut fra alder, bosted, kontekst, livssituasjon osv.

Selv er jeg 47 år, mann, og har min bakgrunn. En ung kvinne fra et annet sted med en annen bakgrunn vil bruke språket annerledes. Jeg ville ikke finne på å tenke at hun av den grunn snakker galt. Kanskje sier hun: «Hvem størrelse bruker du?» fordi det er en del av dialekten hennes?

Språkforsker Øystein A. Vangsnes bekrefter dette. Han gjør det også klart hva han mener om irritasjon over slik språkbruk: «Kvifor er det ikkje like akseptabelt å seia hvem bil og hvem dag som hvilken bil og hvilken dag? Nøkkelen til å forstå det siste handlar mykje om språkleg intoleranse og kunnskapsløyse, og språkleg intoleranse heng i sin tur saman med krav om konformitet og manglande respekt for mangfald. Eg har lite sans for slik språkleg intoleranse (...)»

Jeg sliter også med å se det alvorlige i at en person på 15–16 skulle komme til å si «ledde». Hva med alle de voksne som i sin dagligtale sier «skjærte». Jeg tror det er flere som sier «skjærte brød» enn «skar brød». Det er samme fenomen, men hva er problemet? Vi har titusenvis av svake verb og bare et par hundre sterke. Det er ikke så rart om bøyningsmønsteret for de svake slår inn og blir brukt på de sterke også. Dette er faktisk en trend som har virket i hundrevis av år. Går vi langt nok tilbake ville man i Norge si «Vognen valt», ikke «Vognen veltet». I dag lever alle helt greit med dette.

Poenget er at språkhistorien bør gjøre oss til mer tålsomme språkbrukere. I stedet for å se på språklig variasjon og utvikling langs en galt/rett-dimensjon, er det mer fruktbart å tenke på at språket er dynamisk, ikke statisk. Det har alltid vært i endring. Det som i starten virker rart, og som noen gjerne vil stemple som feil, kan etter hvert bli normalen. Var det ikke slik, ville vi i dag fortsatt skrevet «chaffeur» og «exhaust». Med det er vi tilbake til skriftspråk.

Skriftspråket bør i større grad enn talespråket være regulert. Så har vi da også et Språkråd. De er politikernes rådgivende organ. At språkutforming også er politikk er bra.

Men det er viktig å være klar over at det slett ikke bare er Språkrådet som bestemmer over språket. Språket i bruk er også viktig. Ofte er det barn og unge som går foran. Det er hos dem endringer først oppstår. Den som har et dynamisk språksyn er mindre redd for dette enn dem som har et statisk språksyn. Endringer som oppstår i talespråket kan etter hvert trenge inn i skriftspråket og noen ganger også få offisiell status som godkjent rettskriving. Som en kuriositet kan nevnes at det egentlig kun er de som jobber i staten, skoleelever og de som skriver lærebøker som må følge reglene som Språkrådet har bestemt.

Alle andre kan i grunn skrive som de lyster. Nettopp språkglede er ingen liten kraft når språk skal læres. Legg vekk rødblyanten. Vektlegg helhet fremfor enkeltord. Gi inspirerende oppgaver. Voilà, – ungdom og andre vil tale og skrive bra!