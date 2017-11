Byrådet kan gjerne også ta prinsipielt avstand fra pelsdyroppdrett eller ville dyr i sirkus, men ingen av delene finnes i byen vår i dag. Det gjør derimot et stort antall mishandlede katter.

I forrige uke sendte byrådet bestående av Venstre, KrF og Ap et forslag til dyrevelferdsplan ut på høring. Det er første gang en kommune i Norge. Vi har derfor valgt å spisse planen mot det vi mener er det suverent største dyreveferdsproblemet som Bergen kommune kan bidra til å gjøre noe med: Hjemløse katter.

Arbeidet med planen har avdekket det mange dessverre visste fra før: Mishandling av katter får ikke samme konsekvenser for de ansvarlige, som når andre dyr er utsatt for omsorgssvikt. Oppfølging av bekymringsmeldinger som involverer for eksempel hunder eller landbruksdyr, blir i større grad prioritert av myndighetene. Katten er en av våre vanligste kjæledyr, men har beklageligvis fremdeles lav status blant mange.

Dette ser vi igjen i oversikten over hvor mange dyr som er ID-merket. Mens det store flertallet av hundeeiere merker hundene sine, er det ofte umulig å vite hvem som eier en hjemløs eller mishandlet katt. I tillegg glemmer folk ofte å sterilisere dyrene, noe som gjør at to hjemløse katter på kort tid blir til mange flere.

Kommunebudsjettet, som byrådet og blant andre Miljøpartiet De Grønne står sammen om, har satt av 200 000 kroner til dyrevelferdsplanen. Om så denne summen skulle bli økt i fremtiden, vil det likevel være snakk om begrensede midler. Det stiller høye krav til en plan med målrettede tiltak som tar tak i det viktigste først. Derfor har byrådet valgt å legge frem en plan som retter kommunens innsats mot ID-merking og kastrering av katter.

Byrådet kan gjerne også ta prinsipielt avstand fra pelsdyroppdrett eller ville dyr i sirkus, slik Sondre Båtstrand og Diane Berbain fra MDG etterlyser i BT 4. november, men ingen av delene finnes i byen vår i dag. Det gjør derimot et stort antall hjemløse og mishandlede katter, og det er det vi først og fremst ønsker å ta tak i.