Kan jeg få be om mer varsomhet?

Det er ikke spesielt gøy å gå rundt og lure på om du får blodpropp i lungene i morgen.

Ingeborg Dossou-Nonvide fikk Astra Zeneca-vaksinen for cirka to uker siden. Foto: Privat

Ingeborg Dossou-Nonvide Kreftsykepleier

Jeg er kreftsykepleier og har mann og småbarn. Etter at jeg fikk Astra Zeneca-vaksinen, ble jeg dårlig med feber, hodepine og slapphet. Det var forventet og varte i cirka to døgn, så gikk det over.

Det jeg ikke hadde forventet, var at friske unge helsearbeidere skulle vise seg å dø av en komplisert og alvorlig kombinasjon av blodpropper og lave blodplater kort tid etter at de hadde tatt vaksinen.

Jeg er vaksinetilhenger, men skjønte fort at dette kunne være en mulig og alvorlig konsekvens av vaksinen. Kanskje det er en ulempe med å være helsearbeider og lese slike nyheter, vi vet for mye. En gruppe på Rikshospitalet mener nå å ha påvist at det var Astra Zeneca-vaksinen som førte til blodproppene.

– Jeg ser ingen andre muligheter pr. i dag enn at det er vaksinen som forårsaker komplikasjonene, sa professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet torsdag. Foto: NTB

Den siste uken har jeg lest svært mange artikler, kommentarer og intervjuer som forsøker å bagatellisere frykten blant andre jeg kjente på. Deriblant med statsministeren, som uttalte at vi burde være mer redd for korona enn vaksinen. Flere andre har uttalt det samme i mediene.

Det er forståelig at man nå ønsker å unngå unødvendig vaksinefrykt, konsekvensene av det kan bli veldig uheldige. Samtidig er inntrykket mitt at de fleste som uttaler seg om dette, ikke har tatt Astra Zeneca-vaksinen selv. Dette virker noe belærende.

Vaksinering med vaksinen til Astra Zeneca er satt på vent i Norge. To personer her til lands har dødd av det som kan være bivirkninger av vaksinen. Foto: DADO RUVIC / X02714

Vi er nå mange tusen helsearbeidere i dette landet som har stått i front mot korona og som nå samtidig er mer nervøse enn vi først hadde forventet for bivirkningene av Astra Zeneca-vaksinen. Når vi i tillegg leser innlegg om at «noen må ofres i krigen» eller blir fortalt gjentatte ganger at blodpropp er vanlig, er det i beste fall irriterende. I verste fall er det respektløst overfor pårørende til de som er alvorlig rammet.

Personlig har dette svekket min tillit til myndighetene og mediene. Jeg ville heller høre at dersom denne vaksinen skulle vise seg å være årsaken til disse alvorlige bivirkningene, så vil de som har fått den, bli fulgt opp deretter.

Jeg har tillit til at dette nå undersøkes og oppklares grundig, så regner jeg med at vi får informasjonen som er av betydning når den kommer. Inntil da håper jeg at den nye utviklingen gjør at vi unngår flere nesevise kommentarer.