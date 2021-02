Senterpartiets ruspolitiske vranglære

Fem grunner til at avkriminalisering er riktig og nødvendig.

Norge er et av landene med mest lidelse og død som følge av rusbruk, skriver Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 20. februar anklager Senterpartiets Kjersti Toppe kommentator Anne Rokkan for vranglære om Senterpartiets ruspolitikk, og gjør et forsøk på å tilbakevise Rokkans kritikk.

Men det er Toppe som driver vranglære, og her er hvorfor:

1 Avkriminalisering fører ikke til økt bruk Toppe viser til at FHI i sitt høringssvar ikke kan utelukke at avkriminalisering fører til økt bruk. Det er riktig at det ikke kan utelukkes. Vi kan heller ikke helt utelukke at det finnes en sjøorm i Seljordsvannet eller i Loch Ness. Det er imidlertid ikke særlig sannsynlig. På samme måte har vi et godt vitenskapelig grunnlag for å slå fast at det er svært lite sannsynlig at avkriminalisering vil føre til en økning i bruk av rusmidler, slik Rusreformutvalget viser i sin gjennomgang.

2 Forbud virker ikke Toppe viser til at vi i Norge har lav bruk av narkotika blant unge. Dette skal vise at forbud virker. Men landene hun sammenlikner med har også forbud mot narkotika. Altså er det ikke forbudet som forklarer forskjellene. Det er nettopp poenget: Tallene for bruk henger sammen med hva slags samfunn man har. Norge har et godt samfunn for unge, og derfor er rusbruken lav. Det oppsiktsvekkende er at vi går fra det utgangspunktet, med en god velferdsstat i tillegg, til et av de landene med mest lidelse og død som følge av rusbruk. Det viser at forbudet, og vår måte å praktisere det på, er direkte skadelig.

3 Alle kan ikke gå rundt med masse narkotika Regjeringen foreslår at man kan ha mindre mengder av inntil tre stoffer på seg, uten at det skal være straffbart. Foto: Bård Bøe (arkiv) I regjeringens forslag, som til Toppes forsvar kom kun én dag før publisering av hennes tekst, kan man straffritt kun ha inntil tre stoffer samtidig. Dermed burde Toppes bekymring på dette punktet være imøtekommet av regjeringen. Nå er min bekymring i stedet at man kan ha så lite narkotika på seg at det er høyst tvilsomt om en rusavhengig, som pga. toleranse vil bruke høye doser, og ofte flere ulike rusmidler, vil omfattes av avkriminaliseringen.

4 Ungdom blir ikke mer utsett med rusreformen Dersom politiet kommer over unge, fulle ungdommer, vil de kunne kontakte foreldre, skole og barnevern. Dette vil politiet også kunne gjøre overfor ungdom som ruser seg etter en avkriminalisering. Forskning på ruskontrakter tyder på at det er de ressurssterke som har nytte av alternative tiltak, ettersom det er de som makter å gjennomføre slik programmer og dermed slipper straff. For de utsatte ungdommene gjør straffen vondt verre, og i tillegg virker den forlokkende, fordi det å bryte grenser typisk er noe ungdommer med sammensatte problemer oppfatter som spennende og statushevende.

5 Senterpartiets forslag er ikke bedre Som vist ovenfor, er en avkriminalisering nødvendig for å redusere død, helseskade og stigma knyttet til rusmiddelbruk. Bare en moderne ruspolitikk i tråd med anbefalingene fra bl.a. FN, WHO, Human Rights Watch og EUs overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, vil kunne endre Norge fra et av Europas verstingland med tanke på lidelse og død forårsaket av rus. Med vårt velferdssamfunn burde vi hatt det laveste nivået på ruslidelser i Europa, ikke blant de høyeste.