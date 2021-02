Dissonanser fra en regjeringspartner

Et forsøk på poetisk svar på Terje Breiviks rockesang.

Venstres parlamentariske leder prøvde seg med et debattinnlegg i form av en rockelåt på BTs nettsider. Det har fått andre til å finne frem vers og refreng for å svare. Foto: Terje Pedersen, NTB

Helge Sæthre Alversund

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Dette er et svarinnlegg til Terje Breiviks debattinnlegg i form av en rockesang 12. februar i BT.

Partiet som eksplisitt er liberalt,

er skvist i en håpløs regjeringskabal.

En symbiose med KrF og Høyre i fri dressur,

prøves forklart av en politikk-trubadur.

Politikken sin hverdag er tøffe tak,

og alt skal forhandles fra sak til sak.

Men Erna og Høyre de styrer fra toppen,

og puddelen, Venstre, er med i galoppen.

I koronaens skygge skyter valgkampen fart

og trubaduren fra Ulvik* ser bildet hvitt og svart.

Sansene skjerpes; alt skal man prøve,

men Breivik han synger for døve øre.

Det som predikes i Terjes band,

er ord som om de var skrevet i sand.

Natur og miljø, fortell hva du vil;

i sum er alt kun et politisk spill.

Helge Sæthre fra Alversund svarer Terje Breivik (V) med en ny sangtekst. Foto: Privat

For Høyre er regelen at krake søker make,

når de rike har fått sitt, er det lite tilbake.

Skattekutt, sentralisering og tøffe reformer;

i de indre gemakker - vi hører det stormer.

Gad vite hva Venstre i to år har lykkes med,

som Høyre og regjeringens protesje?

Din klagesang, skrevet og fremført i moll,

Viser en politikk som er uten kontroll.

Så kan vi kanskje enes om refrenget (etter Terje Breivik):

Alt er mulig for vårt fellesskap.

Det handler ikke om vinn eller tap,

men bedre liv for alle som en.

Stå opp for hverandre, igjen og igjen.

Fotnote: (*må ikke forveksles med Olav H. Hauge)