Rusreforma kan spare liv

Kriminalisering av narkotikabruk fører ikkje til mindre stoffbruk, men til utestenging.

«Det er ikkje berre stoffa i seg sjølv som er potensielt skadelege for brukarane, men også samfunnet sine reaksjonar på stoffbruk som kan gje stor skade», skriv innsendaren. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Sandra Opheim Skriv doktorgrad i sosiologi om narkotikabruk, Høgskulen på Vestlandet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Per ringde 113 då vennen hans tok overdose. Vennen vart redda, men begge fekk kraftige bøter av politiet for å ha brukt narkotika. Ingen ringde 113 då Eva tok overdose. Vennene var rusa og frykta konsekvensar frå politiet.

Intervjumaterialet frå mitt eige (ikkje avslutta) doktorgradsprosjekt om narkotikabruk, gjev fleire døme på kva straff eller trugsel om straff kan føre til. Forbod og straffansvar har ikkje hindra dei eg intervjua frå å bruke narkotika, men det har bidrege til alvorlege konsekvensar for nokre av dei eller for andre dei kjenner.

Det er altså ikkje berre stoffa i seg sjølv som er potensielt skadelege for brukarane, men også samfunnet sine reaksjonar på stoffbruk som kan gje stor skade.

Sandra Opheim har intervjua narkotikabrukarar i sitt doktorgradsprosjekt. Foto: Privat

Framlegget til ny rusreform som Stortinget skal ta stilling til vår, erkjenner at straff skadar og er ein del av problemet i rusfeltet. Både forsking og erfaring frå andre land, tilseier at Stortinget bør stemme ja til rusreforma.

Narkotika er ei samlenemning for rusmiddel som er ulovlege å bruke og omsette, og det rommar alt frå milde til svært giftige stoff. Cannabis er mest i bruk blant dei narkotiske stoffa. I Noreg har ein av fire vaksne brukt stoffet. Etter cannabis er amfetamin og kokain mest i bruk. Dei fleste brukarane av narkotika er ikkje avhengige eller sjuke, men nokre er det. For dei fleste er bruken forbigåande, men ikkje for alle. Nokre treng hjelp for å slutte med narkotika, men dei fleste sluttar på eiga hand.

Risikoen for å bli tatt for narkotikabruk er ikkje lik for alle. Har ein foreldre med låg utdanning, har ein sju gonger så høg risiko for å bli tatt for cannabisbruk, enn om foreldra har høgare utdanning, når alt anna er likt. At straff råkar så skeivt er uakseptabelt og spesielt problematisk då grunngjevinga for straffa er at andre skal bli skremt frå å bruke narkotika.

Les også Ble fratatt førerkortet. Tok sitt eget liv.

Kriminalisering fører til utestenging. Å bli tatt for å bruke narkotika kan bli straffa med bøter og/eller fengsel i inntil seks månader. Det kan føre til at ein misser jobben sjølv om ein ikkje har vore rusa på jobb. Det kan føre til at ein misser førarkortet sjølv om ein ikkje har køyrt i ruspåverka tilstand. Det kan føre til at ein ikkje får gjennomført verneplikt, tatt den utdanninga ein vil eller reise til land som krev reint rulleblad – for å nemne nokre av konsekvensane det å bli tatt for narkotikabruk kan føre til.

Det finst inga forsking som tyder på at det å bli tatt av politiet og straffa for narkotikabruk, hindrar vidare stoffbruk. Forsking syner tvert om at kontakt med justisvesenet i ung alder aukar risikoen for framtidig kriminell åtferd. At narkotikabruk er kriminalisert bidreg også til å gjere det meir vanskeleg å søke hjelp, meir vanskeleg å avdekke rusproblem, og det fører til stigmatisering og utestenging.

Les også Aldri har hasj vært sterkere. Anne (20) mistet kontrollen.

Regjeringa sitt framlegg til ny rusreform er inspirert av den portugisiske modellen. Dei vil definere om narkotikamisbruk frå lovbrot til helseproblem, fjerne straffansvar for narkotikabruk og auke tilbodet om behandling. Å vere involvert i innførsel og sal av slike stoff, skal framleis vere straffbart. Ungdommar eller vaksne som blir tatt for narkotikabruk skal framleis følgjast opp.

Endringane i narkotikapolitikken i Portugal har ført til redusert stigma og ein betra kvardag for både brukarar og pårørande. Narkotikabruken har ikkje auka, det har blitt mindre av den problematiske narkotikabruken og mange liv er spart. Kvifor skal me ikkje kunne oppnå det same i Noreg?