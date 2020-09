Å planlegge for det verste

Da landet ble rammet av koronaviruset, måtte vi forberede oss på at sykehusene ville få inn flere alvorlig syke pasienter, enn de hadde mulighet til å behandle.

Vi bestilte nødrespiratorer tidlig i vår, da vi ikke visste hvor hardt landet ville bli rammet av pandemien, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Debattinnlegg

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Bergens Tidende skrev nylig om nødrespiratorene fra Laerdal Medical. Jeg vil gjerne fortelle hvorfor vi tok beslutningen om å kjøpe dem. Det skjedde tidlig i vår, da vi ikke visste hvor hardt landet ville bli rammet av pandemien.

Vi så nyhetsreportasjer fra europeiske land, der sykehuskorridorene var fulle av alvorlig syke mennesker, og leger fortvilte over at de ikke greide å gi alle pasientene hjelpen de trengte.

Vi visste at de som ble alvorlig syke, kunne få pusteproblemer og behov for intensivbehandling med respirator. Sykehusene våre hadde da i underkant av 300 intensivplasser i en normal situasjon.

Vi ønsket å øke kapasiteten, og bestilte derfor flere respiratorer fra utlandet. Men det ville ta flere måneder før vi fikk dem, og vi fryktet at en smittebølge kunne være nær forestående.

Derfor bestemte vi oss for å kjøpe inn nødrespiratorer fra Laerdal Medical, Servi Group og Forsvarets forskningsinstitutt som kunne leveres raskt. De kan ikke sammenlignes med respiratorene som står på landets sykehus, og de vil heller ikke kunne brukes slik.

Men de kunne være til nytte i en svært kritisk situasjon der mange pasienter trengte pustehjelp samtidig, og hvor ressursene vi hadde til rådighet ikke strakk til.

Vi greide heldigvis å slå ned smitten i vår, og fikk aldri bruk for nødrespiratorene.

Da vi tok beslutningen om innkjøpet, hadde vi sørget for unntak fra kravet om CE-merking, for å sikre at helsetjenesten raskt kunne skaffe utstyret som trenges i en kritisk situasjon.

Da situasjonen ikke lenger var like kritisk, ble kravet om CE-merking, som sikrer høy kvalitet, innført igjen. Det har ført til at produksjonen av nødrespiratorene har blitt forsinket.

Forhåpentligvis kommer CE-godkjennelsen på plass til høsten. De kan fortsatt komme til nytte, både innenlands og utenlands.