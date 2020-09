Vi foreldre må ikke glemme at noen ganger er de minste tingene de største

I løpet av ett minutt var min kjæreste ting tapt.

Klinkekuler er noe av det fineste i verden, skriver Marie Lunde. Foto: SHUTTERSTOCK

«Når man glemmer igjen ting på bussen, blir de borte, sånn er det,» sier pappa.

Jeg er seks år og har glemt igjen et syltetøyglass med klinkekuler på bussen.

Jeg kniper igjen øyenlokkene for at tårene ikke skal begynne å renne. Det gjør vondt fra halsen og hele veien ned i magen, som om jeg har svelget klinkekulene og nå ligger de som klumper på rekke og rad og presser mot spiserøret.

Det hadde vært lettere å gråte hvis noen hadde tatt dem fra meg. Tyver eller broren min. Da ville jeg hulket høyt og bli trøstet av pappa helt til natten kom.

Men ikke nå, for det er min egen skyld. Jeg tok ikke godt nok vare på klinkekulene. Jeg fortjener ikke trøst.

Klinkekuler er noe av det fineste i verden. Perfekt runde, kalde mot kinnet og tunge i hånden. Små kloder av glass i de vakreste farger og mønstre. En neve klinkekuler er nesten som å ha hele universet i hånden.

Og så er det lyden av en klinkekule som treffer en annen. En lys, kort og besluttsom lyd, som et knips med fingeren, eller som når mamma knepper igjen knappen på regnjakken min. En lyd uten bølger.

Jeg kjenner hver eneste klinkekule i dét syltetøyglasset. De gjennomsiktige med striper i regnbuens farger har jeg fått av nabofru Sølvberg. De seks frostede fikk jeg til jul. Så er det to som ser ut som eggedosis med innrørte bær, og en knallgul som jeg byttet til meg mot en Bugg.

Og så er det én klinkekule som ser ut som stjernehimmelen; dyp blå med tusenvis av små, glitrende prikker. Det er den fineste.

Jeg har brukt så mye tid av mitt korte liv på dem. I timevis har jeg stirret, kjent og klemt på dem. Jeg har sortert dem etter farge, laget klinkespill, utforsket utvalget i butikken og skrevet ønskelister. Og så bare i løpet av et minutt er alle tapt.

Hvordan kunne jeg være så dum?

Jeg fikk aldri tilbake klinkekulene. Jeg trodde vel egentlig ikke at det var et alternativ, for «når man glemmer igjen ting på bussen, blir de borte». Derfor ble jeg sint på pappa da jeg noen år etterpå skjønte at det finnes et hittegodskontor.

For tapet var større enn jeg hadde ventet, og sorgen vedvarte. Jeg forsøkte å søke trøst hos foreldrene mine. Men jeg ble avfeid med at jeg måtte lære meg å ta vare på tingene mine, og at jeg burde være takknemlig fordi jeg hadde så mange andre fine leker. Sorgen min var overdrevet, og savnet etter et glass med klinkekuler et oppheng jeg bare måtte legge av meg.

Nå er jeg selv forelder og kjenner igjen de samme tendensene hos meg selv. Hvordan jeg støtt og stadig bagatelliserer, avleder og avdramatiserer følelsene til barna mine. For stort sett er det jo brødskiver som ikke blir skåret opp på riktig måte, eller kriser som er glemt et par sekunder etterpå.

Men en gang iblant er det klinkekuler som ikke blir glemt, foreldre som ikke forstår, og senere en trettiåtteåring som ikke kan holde en liten klinkekule i hånden, uten å føle en blanding av fryd, savn og skam.

Vi foreldre må ikke glemme at noen ganger er det de minste tingene som er de største.

Teksten ble først publisert på Maries Lundes blogg.