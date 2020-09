Hjerterått å bare hente 50

Det er en hån av regjeringen mot mennesker som snart ikke har mer å miste.

Mange tusen migranter og flyktninger er hjemløse etter brannen i Moria på Lesvos onsdag. Leiren var satt i karantene på grunn av koronasmitte. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Debattinnlegg

Elisa Finne Haugsgjerd Sosionom, Bergen og Gøteborg

«Norge vil hente 50 personer fra Moria-leiren». Dette var meldingen fra statsminister Erna Solberg (H), etter at bildene fra storbrannen spredte i seg i norske medier.

Bilder av en overfylt flyktningleir i flammer. Bilder av mennesker i panikk. Bilder av nedbrente skur som en gang var noens hjem.

Moria-leiren er laget for å romme i underkant av 2800 personer. Realiteten er at det befant seg over 13.000 mennesker der.

At regjeringen nå sier at Norge vil ta imot 50 personer, er ikke annet enn en hån mot mennesker som snart ikke har mer å miste.

Over 100 norske kommuner har sagt ja til å ta imot flyktninger. Bergen kommune var forberedt på å ta imot 195 flyktninger i 2020. Dermed kunne Bergen alene tatt imot alle flyktningene regjeringen nå vil hente fra Moria-leiren.

Statsministeren formidler videre at beslutningen kommer nå som et resultat av kaoset som følger brannene. Hun hevder at dette blir gjort til tross for at det mangler ett land, før minsteterskelen som ble satt, er nådd. Syv europeiske land har hentet ut flyktninger fra leirene i Hellas.

Elisa Finne Haugsgjerd Foto: Privat

Regjeringens vilkår var at åtte til ti land må ha hentet barn fra leirene, før

Norge gjør det samme. Selv om flere land har meldt seg til å hente barn, har regjeringen ventet med å gi klare svar på når Norge ville handle.

Forrige uke ble det rapportert om koronasmitte i flyktningleiren. Dårlige sanitærforhold, manglende tilgang på vann og tilstrekkelig helsehjelp, gjør så mye som ett enkelt koronatilfelle til en tikkende smittebombe i Europas forlatte bakgård.

Samtidig preges livet i leirene generelt av dårlige levekår og stor utrygghet for allerede traumatiserte barn.

Likevel var det en storbrann som skulle til, for at regjeringen klarte å innse kaoset. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttalte nylig at «Norge er snart klar til å hente ut barn fra Moria-leiren.»

Ropstad hevdet videre at han og resten av partiet har vært utålmodige med å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra leiren. Uttalelsen vitner langt på vei om en virkelighetsfjern barneminister som i beste fall ikke har klart å omskape sin utålmodighet til handling.

Statsminister Solberg uttalte i juni til Vårt Land at kritikk av manglende handling i den humanitære krisen vi står overfor, «ikke gjør inntrykk». Den nedlatende uttalelsen begrunnes med at statsministeren hevder å motta mer anerkjennelse enn kritikk i møte med det internasjonale samfunnet.

Statsministeren velger dermed å lene seg selvtilfreds tilbake, når mottakerland som Hellas fortsetter å rope om hjelp. Dette samsvarer lite med lovnadene om å styrke internasjonalt samarbeid og fremme folkeretten, som var med på å gi Norge en plass i sikkerhetsrådet.

Ved å ta imot 50 personer for så å trekke tilsvarende fra kvoten på 3000 kvoteflyktninger, forveksler regjeringen en humanitær katastrofe med det de kaller en «restriktiv migrasjonspolitikk».

FNs høykommissær for flyktninger kritiserte tidligere i sommer den voksende «mitt land først»-tanken, som brer seg i Europa. FN-toppen kritiserte samtidig Norge for å stille vilkår for henting av barn fra leirene i Hellas.

Fremfor å gå foran som et eksempel, har Norge inntatt en avventende rolle overfor et Europa i unntakstilstand. Samtidig som vi lukker øynene for mennesker i nød, ignorerer vi desperate rop om hjelp fra mottakerland.

Det er på høy tid at Norge tar sin del av ansvaret. Ved å holde tilbake, bidrar vi bare til handlingslammelse i en verden i solidaritetskrise.