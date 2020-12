Korona ble redningen for norske politikere

Skandalene har forduftet fra norsk politikk. Pandemien kan være pusterommet norske politikere trengte for å gjenopprette en tillit som var blitt rekordlav.

Det har vært fredfylt på Stortinget i år. En grunn kan være at landsmøtene, der maktkampen ofte topper seg, ble avlyst, mener Kim Arne Hammerstad. Foto: Siw Pessar / Res Publica

Kim Arne Hammerstad Statsviter og forfatter av boken «Politiske skandaler – Sex, korrupsjon og maktkamp»

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

2018 og 2019 var sørgelige skandale-år for norske politikere. I januar 2018 traff #MeToo som en orkan og resulterte i avgangen til tre stortingspolitikere. Deretter kom kostnadssprekken i byggingen av stortingsgarasjen, justisministeren beskyldte i et Facebook-innlegg Arbeiderpartiet for å beskytte terrorister, fiskeriministeren dro på kjærestetur til Iran uten å si ifra til sjefen, det ble avdekket juks med reiseregninger blant stortingspolitikere – ja, jeg tror du tar poenget.

Som om ikke det var nok, kom det i 2019 frem at mange hundre norske borgere er blitt dømt på feilaktig grunnlag for å ha reist ut av landet mens de fikk ytelser fra staten. Mange har med andre ord blitt fratatt friheten og sittet i fengsel uten å ha gjort noe galt. Til og med statsministeren brukte ordet «skandale».

Det har hun helt rett i: NAV-skandalen mangler sidestykke i norsk historie og viser en alvorlig svikt i rettssystemet.

Anniken Hauglie under høringen om trygdeskandalen i januar. Foto: Stian Lysberg Solum (arkiv)

Disse to kaosårene fikk konsekvenser for hvordan nordmenn ser på våre politikere. I fjor hadde nordmenns tillit til politikerne gått ned, viste en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (nå DFØ, på det tidspunktet Difi), publisert før jul i fjor. Faktisk hadde tilliten aldri vært lavere siden DFØ begynte å gjøre målingene i 2013.

Sist vinter kunne det se ut som at det ville ta lang tid før tilliten kunne gjenopprettes.

Så kom den perfekte stormen: Koronapandemien snudde opp ned på både parti- og rikspolitikk. Alle landsmøter (med unntak av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte, som ble avholdt digitalt) ble avlyst eller utsatt, og en umiddelbar borgfred hersket på Stortinget.

Landets politikere måtte dra lasset sammen – dette var ikke tidspunktet for å slå politisk mynt.

Ikke nok med det: Gullkortet til Oljefondet gikk varmt. Politikerne har kunnet bruke penger helt uten å tenke på begrensninger, som handlingsregelen, og de fleste partiene har fått støtte til hjertesakene sine.

På toppen har skandalene som red norsk politikk som en mare de to foregående årene, rett og slett forduftet fra den politiske virkeligheten – selv i et år hvor partiene nominerer sine kandidater til Stortinget.

Hvorfor?

Les også Koronatida gjer òg noko bra med oss

Under koronapandemien har vi sett politikk i sin mest basale form. Krisen utviklet seg så raskt og uforutsigbart at alt politisk spill måtte settes til side. Politikerne kunne bare gjøre det som de, tross alt, er valgt til å gjøre – nemlig å vedta lover og bevilge penger. Ikke noe mer.

Det gjorde heller ingenting at den partipolitiske arenaen hvor maktkamp ofte utspiller seg, nemlig landsmøtene, var utsatt eller avlyst. Fraksjonering og renkespill blir ikke det helt samme på Teams.

En annen forklaring er at korona-relaterte nyhetssaker tar opp mesteparten av oksygenet i mediedekningen. Som jeg skriver om i boken min, Politiske Skandaler – Sex, korrupsjon og maktkamp, må en sak ta mye plass i det løpende mediebildet for at det skal kunne utvikle seg til å bli en skandale. Det tar ressurser fra den øvrige mediedekningen og endrer hvordan nyhetene blir konsumert og fordøyet.

Husker du egentlig navnet på fiskeriministeren som måtte gå av på grunn av en etterlønnssak tre uker før landet stengte ned? Og hvilken statsråd var det som deltok på det mye omtalte Sting-seminaret til nåværende oljefondssjef Nicolai Tangen?

Først da smittetallene var på sitt laveste på sensommeren, begynte vi å se konturene av en sak som hadde en del av elementene til en skandale. Trond Giske stilte til ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti, og kort tid før fylkesårsmøtet ble det kjent at det hadde kommet nye varsler mot ham.

Giske gjorde det eneste riktige i den situasjonen – han trakk lederkandidaturet sitt og avverget en ny skandale.

Tidligere fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen måtte gå av etter en etterlønnsak tidligere i år. Foto: Terje Pedersen (arkiv)

Ellers har det vært helt skandale-stille. Og bra er det for politikerne. Nå gjenstår det å se hvordan tilliten til politikerne har utviklet seg gjennom pandemi-året, men målinger gjort underveis tyder på at det vil ende i en positiv utvikling fra 2019.

Ikke bare har de klart å kutte antallet skandaler drastisk ned fra det som så ut som en urovekkende og eskalerende trend. De har også vist hva de er gode for, både i regjering, på storting og i en rekke by- og kommunestyrer. Politikerne har ført oss gjennom en krise med relativt sett lave smittetall og uten feilskjær som mink-skandalen i Danmark.

Enn så lenge, vel å merke.

Før eller siden kommer politikken til å normalisere seg, slik som vi fikk en forsmak av på sensommeren. Skandaler vil komme og gå – det er en like naturlig del av politikken som statsbudsjett, voteringer og twist i Dagsnytt 18-sofaen.

Jeg tror heller ikke en helt skandalefri politikk er noe vi ønsker oss – politikerne skal speile samfunnet, og vi gjør alle feil i livet. Skandalene er med på å menneskeliggjøre politikerne – så lenge de porsjoneres ut i små doser.

Men forhåpentlig har koronapandemien vært en «blessing in disguise» for politikerne til å gjenopprette tilliten de mistet etter skandaleårene 2018 og 2019. Det er godt nytt – i et demokrati er det avgjørende at en så stor del av befolkningen som mulig har tillit til de folkevalgte.

Nå venter den vanskelige jobben med å klare å opprettholde tilliten når en vaksine er klar og daglige pressekonferanser er en saga blott. For det er da en gang slik at tillit tar lang tid å bygge opp, men kan raseres på kort tid.

Neste gang er det ikke sikkert at de reddes av en global pandemi.