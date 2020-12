Løperhjul er ikke uønsket

Det er feil at MDG mener løperhjul er uønsket. Vi ville vente på avklaring.

Mona Høgli mener BT-kommentator Anne Rokkan har en merkelig lesning av MDGs standpunkt til el-løperhjul. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I fjorårets valg var MDG det første og bortimot eneste partiet i Bergen som tok standpunkt til hva kommunen burde gjøre hvis det kom utleie av el-løperhjul til byen. Etter at regjeringen med Frp i spissen liberaliserte regelverket, hadde det blitt svært uklart hva norske kommuner kunne og ikke kunne gjøre for å regulere kjøretøyene.

MDG mente derfor at kommunen burde erklære løperhjulene uønsket inntil regjeringen hadde gjort det tydelig at kommuner kunne regulere utleievirksomheten.

Mona Høgli (MDG) skriver at situasjonen i Bergen er direkte årsak til at man nå vil klargjøre at kommunen har råderett over egen grunn. Foto: BERGENS TIDENDE (arkiv)

BTs Anne Rokkan leser imidlertid MDGs standpunkt om el-løperhjul som kun «uønsket», ikke at vi ville vente på avklart myndighet. Å ta sitater ut av kontekst er uredelig, spesielt når det skjer gjentatte ganger i samme tekst.

Rokkan skriver at MDG-Bakke sin holdning er å saksøke næringsdrivende som ikke gjør som kommunen vil. Igjen en utrolig merkelig lesning av MDGs standpunkt til el-løperhjul.

I teksten hun refererer til, skriver byråd Bakke at vi i Bergen har demokratiske prosesser med innbyggermedvirkning som munner ut i faglige og demokratiske vedtak. Alternativet er at byen utvikles på premissene til aktører som Ryde. Her er byrådet og BTs kommentator uenig.

Det er mange vinklinger på løperhjuldebatten som ikke har vært omtalt. Løperhjul erstatter korte gåturer, og det er ganske høye klimautslipp for løperhjul kontra andre fremkomstmidler, som for eksempel buss og elsykler.

Samtidig kan løperhjulene erstatte bilturer og sørge for økt kollektivbruk i ytre bydeler, slik vi ser de private løperhjulene brukes, men det mener Rokkan er et feilspor. Et trangt bysentrum hvor løperhjulene erstatter gåturer mener hun er langt bedre.

Byrådet har holdt koken på vegne av Bergen: Samferdselsminister Hareide innrømmet forrige uke at Bergen har vært en direkte årsak til at man fra nasjonalt hold nå vil klargjøre at kommunen har råderett over egen grunn. Slik kan norsk lov mest sannsynlig blir endret til det bedre for alle som vil ha en åpen og tilgjengelig by.

Med gåstrategi og løperhjulpilot vedtatt, skal Bergen fortsette å gå foran, til det beste for mennesker og miljø.