«Hold deg til siden», var den tydelige beskjeden jeg fikk.

Et fortau er et sted ved siden av en trafikkert gate eller vei, der fotgjengere skal gå trygt.

På engelsk heter fortau «sidewalk», på fransk «trottoir» og på italiensk «marciapiede». Og alle disse ordene betegner et sted der man går med sine bein.

Men i dagens Norge og muligens i andre land, er denne passasjen, eller hva man skal kalle et fortau, blitt noe helt annet. Nemlig en vei for sykler!

Jeg refererer her til en opplevelse nylig. Langs Straumeveien, en meget trafikkert vei for biler, er det et fortau.

Der gikk jeg på vei til en bussholdeplass, og gikk godt til høyre, men ikke helt klistret til kanten. Så kom gjengen! Festlige syklister i sin beste alder (40-50 år?), med hjelm og fullt utstyr, syklende i god fart bak meg.

Og så fikk jeg levert følgende beskjed: «Hold deg til siden!» (underforstått: «for vi skal frem»).

Mitt spørsmål er: Hvem eier fortauet? Vi som går på våre bein eller dere? Svar ønskes.

PS. Hva med sykkelklokker, som man hadde før i tiden?

