Bergen kommune må vurdere ferdigheter, ikke alder.

Trygve Hillestad ønsker å bidra på valgdagen, men Bergen kommunes aldersgrense for valgarbeidere setter en stopper for ham. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Trygve Hillestad Bergen

Jeg er utgått på dato. Bergen kommune har bestemt at jeg ikke lenger får være valgmedarbeider etter fylte 70 år. Først ble jeg litt lei meg, senere litt forundret.

Spesielt fordi Statsforvalteren fortsatt kan bruke meg som fast verge for flere vergetrengende og Kunnskapsdepartementet har latt meg være lekrepresentant ut åtteårsperioden, til og med juni i år i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Videre har fastlegen min godkjent fornyelse av bilsertifikat for diverse klasse ut over klasse B, og jeg er om mulig enda flinkere nå til å bruke ulike dataløsninger enn de to forrige gangene jeg var valgmedarbeider.

Til valgdagen trengs 570 valgmedarbeidere. I år søkte 879 personer, 18 av dem over 70 år. Foto: Erichsen, Jarl Fr. (arkiv)

Manuell opptelling av stemmesedler mener jeg å kunne klare like godt som den gang, jeg teller jo noe i ulike sammenhenger nesten hver dag. Men så er det dette med alder. «70 år er ingen alder. Det er bare et tall på papiret!», sier mange.

Ja, slik opplever jeg det selv, men dessverre gjør ikke Bergen kommune det, bortsett ifra når jeg skal betale kommunale avgifter. Spøk til side.

Kjære Bergen kommune, se heller på om valgmedarbeiderne dere trenger, kan utføre oppgavene, fremfor å se på fødselsdato.

Selv om jeg nå er 71 år, er jeg fortsatt interessert i å bidra i år også.