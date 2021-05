Bergen Engines – dagen derpå

Rikets sikkerhet går alltid foran.

«Det er neppe siste gang at norske strategiske bedrifter blir forsøkt kjøpt opp av utenlandske interesser», skriver Hårek Elvenes (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Hårek Elvenes Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsmann i Høyre

Praktiseringen av sikkerhetsloven skal strammes inn etter Bergen Engines-saken. Det skal ikke være mulig å kjøpe opp norske bedrifter for å omgå eksportregelverket. Utenriks- og forsvarskomiteen har nylig avsluttet behandlingen av Bergen Engines-saken. Forutsigbart nok i et valgår, er opposisjonen også i denne saken kritisk til regjeringen.

Det avgjørende faktum som for alltid vil bli stående i Stortingets protokoller, er at komiteen enstemmig sluttet seg til regjeringens konklusjon i saken. Salget av Bergen Engines til Transmashholding Group (TMH) ble stanset.

Dieselmotorene til Bergen Engines er isolert sett ikke definert som sensitiv forsvarsteknologi. Russland mangler i dag avansert motorteknologi. Et salg av Bergen Engines ville gjort det enklere å bygge krigsskip med nye avanserte motorer. Oppkjøpet ble stanset fordi motorer fra Bergen Engines ville styrket den russiske marinen og svekket norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

Utenriks- og forsvarskomiteen er enig med regjeringen om at disse motorene ville gitt Russland militærteknologiske fordeler.

Utfordringen i dag er at utenlandske bedrifter kan kjøpe opp norske bedrifter som ellers ikke ville få eksportlisens til bedriftens hjemland. Det kan åpne en mulighet for å omgå eksportrestriksjoner. Skulle sensitiv teknologi komme land i hende, som vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, ville det vært alvorlig. Dette er sakens kjerne.

Vi kan lære av Bergen Engines-saken, skriver innsenderen. Bildet viser motorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset utenfor Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Det er neppe siste gang at norske strategiske bedrifter blir forsøkt kjøpt opp av utenlandske interesser. Her er det lærdom å trekke av Bergen Engines-saken.

Regjeringen har tydelig signalisert at praktiseringen av sikkerhetsloven må strammes inn. Det skal ikke være mulig å kjøpe opp norske bedrifter for å omgå eksportregelverket, ved å kjøpe selskaper som ikke ville fått lisens til å selge militært utstyr til selskapets hjemland.

Regjeringen vil også se på muligheten for at virksomheter som har fått avslag på eksportsøknader, rutinemessig skal underlegges vurdering etter sikkerhetsloven. Et slikt system vil kunne fange opp flere saker om mulig omgåelse av eksportregelverket.

På samme måte som da staten satte foten ned for Kinas oppkjøp av landområder på Svalbard i 2016, satte staten foten ned for oppkjøp av Bergen Engines. Begge oppkjøpsforsøkene utfordret rikets sikkerhet. Men rikets sikkerhet går alltid foran.