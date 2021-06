Streiken knuser drømmer

Hvem skal ta ansvar?

For Harleen Kaur (18) kan streiken bli avgjørende for om hun kommer inn på drømmestudiet odontologi eller ikke. Foto: Privat

Harleen Kaur Skoleelev (18), Olsvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har kommet frem i mediene, blant andre fra fylkesdirektør for opplæring i Vestland fylkeskommune, Bjørn Lyngedal, at julekarakterer kan bli standpunktkarakterer for mange VGS-elever dersom streiken mellom Unio og KS vedvarer. Dette er en svært urettferdig og uheldig situasjon for mange avgangselever på videregående skole.

Det er kjent at tradisjonelt vil mange lærere sette litt lavere karakterer til jul enn endelig standpunktkarakter til sommeren. Dette gir elevene mulighet til å forbedre seg og vise positiv utvikling til neste termin.

Elever som får karakterene fra 1. termin til årskarakter, vil få dårligere snittkarakterer og vil få enda hardere konkurranse for å komme inn på høyere utdanning.

I noen kommuner ble lærerne tatt ut i streik senere enn i f.eks. Bergen kommune. Dette kan ha gitt noen lærere nok tid til å sette standpunktkarakterer for hele året. Det kan føre til urettferdighet dersom elever med julekarakterer og de elevene som har fått helårskarakterer skal konkurrere om de samme studieplassene.

Les også Varsler opptrapping av streiken

Jeg er bare en blant flere tusen vgs-elever som er svært bekymret og frustrert over situasjonen. Jeg, mine venner og medelever har snakket med våre faglærere før streiken begynte angående standpunktkarakterer i de ulike fagene.

Vi har fått vite muntlig at mange av oss har hatt store forbedringer i terminkarakter fra første til andre termin. I f.eks. nynorsk, som er mitt sidemål, og dessuten ikke mitt morsmål, har jeg gått opp med så mye som to karakterer, fra fire til en seks. Forskjellen er ikke liten eller ubetydelig.

I et allerede tøft år med hjemmeskole og mye usikkerhet, har jeg lagt i mye arbeid og jobbet ekstra hardt, nok til å gå fra 5,3 til 5,8 i snitt. Forskjellen er om jeg kommer inn på drømmestudiet eller ikke. Det er svært urettferdig at elever som har jobbet så hardt, skal bli så berørt av streiken.

Mange føler at alt det harde arbeidet de har gjort de siste fem-seks månedene på videregående, vil være bortkastet hvis de får julekarakterer til standpunktkarakterer.

Les også Delta i BTs skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Førstepremie: 10.000 kroner.

Jeg er en jente med store ambisjoner som har jobbet hardt nok til at det er stor sannsynlighet for at jeg kommer inn på drømmestudiet, odontologi. Men jeg kommer ikke inn dersom karakterene til jul skal brukes som standpunktkarakterer. Det er mange andre avgangselever som er i min situasjonen. Nå må noen snart ta ansvar.

På grunn av korona-situasjonen har det allerede vært et svært uforutsigbart og turbulent skoleår. Mange elever har slitt med psykisk helse. På toppen av dette får vi denne nedslående beskjeden om at våre fremtidsdrømmer kan gå i grus.

Jeg har sympati med lærerne og andre som streiker for sine rettigheter og økt lønn, men er det riktig at elever som har jobbet hardt i tre år for å realisere sine drømmer, skal straffes? Noen må snart klare å finne en bedre løsning.