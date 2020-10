Ikke ødelegg Åsane mer!

Det snakkes om byreparasjon, men spørsmålet er om man ute på bygdelandet heller må ta til takke med et nytt synderegister.

Eidsvåg og Ervik (til venstre) ligger på en smal landstripe mellom fjell og fjord. Innsenderen frykter at bybane- og veiplanene vil rasere området. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Knut Arne Vedaa Tidligere Venstre-medlem

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke uttaler i BT 08.10 om bybanetraseen at «det vi holder på med er byreparasjon, vi retter opp i blundere og feilsteg som tidligere er gjort». Bra! Så spørs det om reparasjonsbudsjettet strekker seg helt ut i Åsane eller om bygrensen går ved NHH.

I Ytre Sandviken har man ønsket å forbedre bomiljøet ved å bli kvitt motorveien. Og kommunen tar på seg spanderbuksene og forlenger Fløyfjellstunnelen. Suverent, og godt jobbet.

Rett over fjellet ligger Eidsvåg, på en smal landstripe. Her har utbyggere hatt planer om å transformere en gammel industritomt til et nytt boligområde. Problemet er bare at her skal også nevnte forlengede tunnel komme ut. I beste fall kan motorveien graves ned og området faktisk bli bedre enn i dag. I verste fall ender man opp med en fullkommen trafikkmaskin i god Nygårdstangen-ånd.

Litt lenger nord finner vi Øvre Ervik, hvor nærmiljøet er i harnisk, og med rette. Som en ren transportetappe skulle Bybanen egentlig gå i tunnel fra Eidsvåg til Griggastemma. Nå har fagetaten tegnet en ny strek på kartet og funnet ut at det er billigere å rasere området i stedet. Og de har bestilt en såkalt utredning, som konkluderer lydig med «ikke vesentlig negative virkninger for miljø eller samfunn».

Her er den nye og anbefalte bybanetraseen Eidsvåg–Tertneskrysset markert med oransje. Det opprinnelige forslaget fra konsekvensutredningen er den brune linjen. Hovedsykkelruten er blå. Foto: Bergen kommune (illustrasjon)

Nei vel. Hør her: nærbutikk, post og frisør blir erstattet av et ikke-sted, et 60–70 meter bredt belte med motorvei, bybanetrasé, lokalvei og sykkelvei, side om side. Golfbanen mister to av sine ni null. Et 150 år gammelt gårdstun blir rasert. To historiske stemmer blir delvis fylt ut. Ti hus blir revet. Barn får utrygg skolevei. Området som helhet blir ødelagt. Men altså: Ingen negative konsekvenser, og ellers intet å bemerke.

Jo vent, en ting til var der visst: dagløsningen vil «være identitetsskapende og styrke lokalmiljøet»! Tenk det! Da er det bare å forvente at Ervik-boerne stiller seg pent opp langs traseen og vifter med kommuneflagget og synger «jeg tok min nybygde bybane til Åsane» og bukker og neier mens storfolket fra byen suser forbi på første klasse med roser i kinnene og gliser «dette toget stopper ikke her».

Nærbutikken og to hull på golfbanen kan være truet av forslaget til bybanetrasé gjennom Ervik. Foto: Aleksandra Hanna Pestka

Jeg tror egentlig byråden mener det han sier når han snakker om reparasjon. Kall meg gjerne naiv, men jeg tror både politikere og fagetat har de beste intensjoner og ønsker å lage gode løsninger med minimale inngrep. Det er bare det at når det står en sparegris med hundre riksdaler uti garden, så gir man gjerne sitt ja uansett hva det måtte gå på bekostning av. I hvert fall om det er utenfor bygrensen.

La oss håpe det ikke skjer her. De billigste løsningene er ofte ikke de beste, men kan heller i ettertid vise seg å være feilgrep som vil måtte, ja nettopp, repareres. Når man nå denne ene gangen i historien skal bygge bybane til Åsane, kan det være verdt å ta seg råd til å velge løsninger man ikke vil angre på om 10–20 år. Da er det gjerne for sent.

For øvrig leser jeg i Åsane Tidende at Venstre uttaler seg positivt om dagløsningen i Ervik. Takk for følget, Venstre, jeg er nå utmeldt. Så får vi se om det blir FNB eller MDG ved neste korsvei.