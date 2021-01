«Jeg er så redd for at du skal dø, mormor»

Korona er ikke noe å spøke med.

Thea Økland «sonet» koronatiden på hytten. – Jeg var inne på tanken om at jeg kunne dø. Foto: Privat

Thea Christine Økland Bergen

Den direktesendte overføringen av den første koronavaksinen her til lands var en alvorsstund som utløste en tåre i øyekroken min. Jeg er ikke i tvil om å ta vaksinen når det blir min tur.

Vi legger snart bak oss et år med en inngriping vi ikke kunne forestille oss i fjor på denne tiden. 12. mars 2020 ble et vendepunkt for oss alle. Mitt barnebarn på da elleve år utbrøt spontant: «Jeg er så redd for at du skal dø, mormor!»

Og jeg ble en av dem som ble smittet av korona i august. Isolert på min egen hytte i nesten fjorten dager med noen dagers tilsyn av legekontoret. Dager i isolasjon med feber, smerter og nedsatt allmenntilstand. Og ikke minst usikkerhet om utfall. Jeg var inne på tanken om at jeg kunne dø.

Men jeg overlevde tross risikoalder. I ettertid oppleves sykdomstiden som både skremmende og uvirkelig. Ikke minst på grunn av det ansvaret vi som blir syke gis for ikke å smitte andre. For ikke å snakke om det stigma vi kan oppleve.

Svein Andersen (67) var den første i Norge som fikk vaksinen. TV-overføringen utløste en tåre i øyekroken til innsenderen. Foto: Fredrik Hagen

Mens de som blir innlagt på sykehus, blir testet to ganger før utskriving, gis vi som blir syke hjemme, ansvar for å være symptomfri uten krav til testing før vi kan være i det offentlige rom igjen. Kravet er at vi skal være symptomfri tre dager. Og hva er «symptomfri» når symptomene har vært så mange med dette viruset?

Jeg følte meg ikke høy i hatten da jeg reiste fra hytten. Verken fysisk eller mentalt. Jeg savner en bedre oppfølging med testing av oss som må «sone» hjemme.

Det er flere som er skeptiske til vaksinen på grunn av bivirkninger. Det er alltid en viss risiko med alle vaksiner uansett. Det gjelder også influensavaksinen. Men i lys av hva dette viruset kan medføre, er jeg som har gjennomgått sykdommen ikke i tvil om hva jeg vil anbefale og velge.

Av to onder velger man den ene. Covid-19 er ikke noe å spøke med.

Og som Svein på Ellingsrudhjemmet sa, så hadde han ventet på denne dagen. Han var stolt over å være historisk i kampen mot viruset. Vaksinen er et frigjøringsverktøy.