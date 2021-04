Kvotert og kvalifisert

Framleis er det meir sløsing med kvinneleg enn mannleg talent i det norske samfunnet.

Kven er best kvalifisert? «Kvotering kan vera eit godt høve til å løfta blikket og leita etter talent og kunnskap andre plassar enn der ein først tenkte», skriv innsendaren. Foto: Shutterstock / NTB

Kristin Guldbrandsen Frøysa Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Anne-Kari Bratten tek opp kjønnskvotering i eit innlegg i BT 29. mars. Ho skriv: «Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har blitt bedt om å holde innlegg eller delta i en debatt – fordi jeg er kvinne. Noen ganger sier arrangøren det rett ut: Ja, beklager sent varsel altså, men det gikk akkurat opp for oss at vi burde hatt med en kvinne også».

Eg har sjølv vorte kvotert inn fleire gongar, både i ulike komitear og som talar. Nokre gongar har eg vorte kvotert inn fordi det skulle vera ei kvinne, andre gongar fordi ein trong ein jamnare geografisk balanse eller ein person med fagbakgrunnen min. Eg har ikkje hatt problem med det. Kvotering skjer i norsk samfunnsliv heile tida og eg har vore kvalifisert for dei oppgåvene eg har teke på meg.

Les også Innlegget som startet debatten: «Nei, vi trenger en kvinne»

Under mykje av kvoteringsdebatten ligg spørsmålet om kvalifikasjonar. Mange motstandarar av kjønnskvotering seier at dei vil veljast på bakgrunn av kvalifikasjonane sine, ikkje på bakgrunn av kjønn.

Under dette ligg ei forståing av at menn som sit i posisjonar, deltek i debattar og styre alltid er kvalifiserte, mens kvinner stundom er kvoterte inn og derfor ukvalifiserte. Det er ein myte.

Dessutan må ein alltid vektlegga ulike kvalifikasjonskrav når ein skal velja folk til ein jobb eller eit verv. Ulik vekting gjev ulikt svar på kven som er best kvalifisert. Vi treng ikkje å velja ukvalifiserte kvinner framfor kvalifiserte menn.

«Dagens velkvalifiserte menn har også vore unge og ukvalifiserte», skriv Kristin Guldbrandsen Frøysa. Foto: Marit Hommedal

Det finst mange kvalifiserte kvinner om ein leitar litt utanfor dei vanlege sirklane. Kvotering kan vera eit godt høve til å løfta blikket og leita etter talent og kunnskap andre plassar enn der ein først tenkte. Det kan vera ein måte å få fram nye stemmer, nye perspektiv og ny kunnskap.

Det tek tid å kvalifisera seg. Dagens velkvalifiserte menn har også vore unge og ukvalifiserte, men har fått bygd kompetanse gjennom å få tillit og nye oppgåver. Å dyrka fram talent tek tid og innsats. Framleis er det meir sløsing med kvinneleg enn mannleg talent i det norske samfunnet.

Mangfald handlar om langt meir enn kjønn. I november 2020 kunne vi lesa i E24 at «Oslo vest er best i Equinor-styret». De fem norske styremedlemmene (utanom tilsett-representantane) bur i Oslo vest. Alle medlemmene er godt kvalifiserte, men styret mister perspektiv og nettverk når styret er så geografisk einsidig samansett.

Det kan derfor vera nyttig å ha eit kritisk blikk på utveljingsprosessane for å sikra seg dei beste frå heile landet og frå heile folket.