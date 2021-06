Dei seier omsyn til insekta er viktig, og så gjer dei dette?

Ein skulle tru at biologisk mangfald var lengre framme i medvitet til Bergen kommune.

Kvifor er berre ein art planta ut ved den gigantiske sykkelbrua i Fløen? spør Jorun K. Egge. Foto: Jorun K. Egge

Er Bergen kommune opptatt av biologisk mangfald? Ein kan få inntrykk av det frå rapportar og talar, men når visjonane skal setjast ut i livet, ser verkelegheita annleis ut.

Ved den nye (gigantiske) sykkelbrua i Fløen plantast det i desse dagar ut busker. Det er fint, men kvifor plantar ein eit område på størrelse med ein liten fotballbane med ein art? Dette er og blir ein monokultur og fremjar på ingen måte det biologiske mangfaldet.

At det blir planta store felt av ein til to andre buskar/arter i dei nærliggande felta, hjelper heller ikkje mykje på mangfaldet. Dessutan er det ganske kjedeleg å sjå på. Mogeleg at dei grøne buskane med små kvite blomster står godt til den grå betongen, men det hadde også her vore mykje betre med eit fargerikt fellesskap, både for flygande og spaserande skapningar.

Då parken langs Store Lungegårdsvann blei laga for nokre tiår sidan, la ein vekt på biologisk mangfald. Tuver med ulike blomster frå naturen blei planta inn, og mange av desse etablerte seg i parken. Ein skulle tru at biologisk mangfald var lengre framme i medvitet i dag enn for 25 år sidan, men med einsarta busker på geledd ser det dessverre ikkje slik ut.