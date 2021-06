Tenk deg om før du tar bilder på stranden!

Plutselig har du delt et bilde som kan være straffbart.

Langt fra alle sette pris på alle kameraene på badeplassen, tror innsenderen. Foto: Alex Ruhl / Shutterstock / NTB

Malin Ali

Det er mange som tar opp kameraet for å dele minner og øyeblikk fra badestranden.

Jeg har en oppfordring: Tenk dere om!

«Du har ikke lov å dele bilder av andre uten deres samtykke». En regel alle er kjent med. Men situasjonsbilder, der personer i bakgrunnen ikke er hovedmotivet, kan deles uten å innhente samtykke, dersom ingen i bildet blir fremstilt på en uhensiktsmessig måte, eller blir direkte krenket.

Så er spørsmålet: Hvor går grensen? Plutselig har du delt et bilde som havner under straffelovens bestemmelser.

Malin Ali Foto: Privat

Jeg har forståelse for at de fleste som tar frem kamera på stranden bare har intensjon om å ta bilde av seg selv, sine venner eller familie.

Men det er viktig å tenke over at det kan oppleves ubehagelig for dem som er rundt når noen vifter med kamera, på et sted hvor man har mindre klær på seg enn hva man bruker til vanlig i offentligheten.

Kanskje står man til og med å skifter seg ut av badetøyet, og blir da tilfeldigvis med i bakgrunnen til noen som tar bilder.

Nå til dags, når vi vet hvor vanlig det er at «alt man gjør» skal dokumenteres i sosiale medier, er det ikke passende for alle å ufrivillig måtte være med på Instagram-bildet til den ukjente vennegjengen som ligger foran.

Jeg håper alle som nyter strandlivet og er fristet til å dokumentere det, tenker seg om først. Trenger alt å bli publisert i sosiale medier? Hvis man ønsker å dele et bilde, se helheten – er det ufrivillige mennesker som har kommet med i bakgrunnen?

Mange synes det er ukomfortabelt å bli fotografert. Ha respekt for det og vis hensyn.