Julen kommer for tidlig til butikkene

Gå forbi pepperkakene hvis du vil ha julestemning i desember.

Når butikkene selger julebrus og pepperkaker i september, spises julestemningen opp, mener innsenderen.

Martine Hatlestad Seilen Arna

Nå er det jul igjen,

Ja nå er det jul igjen,

Og jula starter i september!

Hva skjer med julestemningen i desember når vi blir pepret med pepperkaker og julepynt i butikkene allerede i september? Jo, den mister verdien sin i desember.

I dag kommer kakemennene marsjerende inn i butikken allerede i slutten av september. Butikkene fylles opp med mors hjemmelagde pepperkaker, og julebrus. Det lukter pinnekjøtt i ferskvaredisken. Er det rart julestemningen er fraværende i desember når den brukes opp i oktober?

Martine Hatlestad Seilen (17) oppfordrer leserne til å holde seg unna julevarene i butikkene.

Hvorfor er det slik? Jo, bedriftene vil tjene penger. De er så pengetørste at de lar nissene invadere butikkene allerede før spøkelsene til halloween har gjort det. Når jeg besøker bestemor etter skolen en ettermiddag i oktober, har hun som oftest allerede kjøpt julebrød. Jeg blir alltid like sint, fordi julebrødet har fått navnet sitt av en grunn. Det skal ikke spises midt i oktober. Da spises julestemningen opp.

I tillegg har hun alltid den samme unnskyldningen: «Det lå rett foran meg i butikken, og jeg fikk så lyst på». Dette er et utspekulert salgstriks fra produsentene sin side.

De fleste er enige om at advent skal komme før jul, men likevel ser det nå ut som om julen kommer over 80 dager før advent i det hele tatt har startet. Her må vi som forbrukere ta litt ansvar. Vi kan ikke kjøpe pepperkaker i september og skylde på produsentene, fordi de sender de ut i butikkene da.

Det er vi forbrukere som har makten til å avgjøre når pepperkakene kommer i butikkene. Hvis vi ikke kjøper pepperkaker i september, så kommer de ikke i september fordi produsentene ikke får solgt de.

Derfor vil jeg bare si én ting: Hvis du vil ha julestemning i desember, gå forbi pepperkakene som står og roper på deg i september. Da tar produsentene til fornuft og venter til slutten av november med å bombardere oss med julemat og julepynt!