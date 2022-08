Huitfeldts abdikasjon

Når utenriksministeren snakker om å beskytte ytringsfrihet og ytrere, fremstår det som rent hykleri.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har omtalt Assange-saken som «krevende». For hvem? spør innsenderne.

Gisle Selnes og Frode Helmich Pedersen Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter at den britiske innenriksministeren Priti Patel 17.juni ga grønt lys for at Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange kunne utleveres til USA, har saken mot ham igjen forsvunnet fra nyhetsbildet.

Reaksjonene på avgjørelsen bekreftet imidlertid inntrykket av at opinionen, inkludert store deler av pressen, stiller seg bak kravet om at Assange må løslates. Sentrale norske politikere har derimot utvist en unnfallenhet som kan få alvorlige konsekvenser.

Etter Patels avgjørelse erklærte vår egen utenriksminister Anniken Huitfeldt at hun ikke hadde til hensikt å gjøre noe med saken. «Dette er en krevende sak», skrev hun i en melding til NTB: «Vi må respektere den pågående prosessen, inkludert de britiske domstolenes og øvrige myndigheters vurdering av saken.» Videre: «Vi forutsetter at Storbritannia og USA overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i denne saken.»

I juli godkjente Storbritannia at Julian Assange kan utleveres til USA. Bildet er tatt idet Assange forlater Westminster Magistrates Court i London i 2020.

For hvem er Assange-saken «krevende»? Det er opplagt at Huitfeldt ikke refererer til Assange, som har vært vilkårlig frihetsberøvet i mer enn ti år, og som nå sitter isolert i et britisk høysikkerhetsfengsel på fjerde året.

Hun sikter heller ikke til Assanges familie, inkludert to små barn som hele sitt liv har vært avskåret fra all normal kontakt med faren.

Nei, Huitfeldt synes tydeligvis at saken er krevende for henne selv, fordi hun på grunn av tette bånd til USA ikke kan si det som åpenbart er riktig – nemlig at hvis Assange dømmes for å ha avslørt USAs forbrytelser, betyr det at rettsvernet for den genuint kritiske journalistikken er en saga blott.

Det ville skape problemer for hennes politiske gjerning og utsiktene til en internasjonal karriere etter at hun har regjert fra seg.

Gisle Selnes (til v.) og Frode Helmich Pedersen er kritisk til utenriksminister Anniken Huitfeldts opptreden i Assange-saken.

Som skriftlig svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) skrev Huitfeldt 20.12.21 at Norge forventer at «Storbritannia, USA og alle andre land» overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. «Storbritannia, USA og alle andre land»?

Både Huitfeldt og hennes forgjenger, Ine Eriksen Søreide (H), har i skarpe ordelag kritisert russiske myndigheter for prosessen mot den Putin-kritiske politikeren Aleksej Navalnyj. «Vi ber om Navalnyjs umiddelbare og ubetingede løslatelse. Russland må overholde sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og stoppe forfølgelsen av dissidenter og politiske motstandere», tvitret Huitfeldt 22.2.21.

Her sier hun tydelig fra om det hun mener er brudd på menneskerettene, på tross av at hun altså «forventer» at «alle land» overholder dem.

Huitfeldt roste 8. juli i år britene for at de var med på å utvikle Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og sa at det må være opp til britene selv å ta stilling til bekymringsmeldinger fra FNs spesialrapportører.

Hun har «generelt tillit til det britiske rettsvesenet», men nevner ikke at den endelige beslutningen om utlevering av Assange var politisk, ikke juridisk. Den er heller ikke et nasjonalt anliggende.

Britene skal utlevere en australsk journalist til USA, der han skal stilles for en spesialdomstol som gir ham sterkt redusert rettssikkerhet. Ingen er noen gang blitt frikjent i en slik rettssak.

I starten av juli ble det demonstrert til støtte for Julian Assange i London.

Legg til at amerikansk etterretning har drevet ulovlig overvåking av Assange og sikret seg store mengder fortrolig materiale, inkludert strategisk kommunikasjon mellom Assange og hans advokater. Dette er et grovt brudd på den traktatfestede «retten til rettferdig rettergang». Det er dessuten bekreftet at USA i 2017 la planer om å kidnappe eller likvidere Assange mens han satt i ambassadeasyl.

I det samme svaret snakker Huitfeldt om hvordan Norge «jobber for å fremme ytringsfrihet og behovet for å beskytte utsatte ytrere» i en «bekymringsfull global» situasjon.

Men i lys av Assange-saken, som er i ferd med å sette en alvorlig presedens for statsmakters muligheter til ekstraterritorial, rettslig forfølgelse av journalister, fremstår dette som rent hykleri og nok en bekreftelse på at utenriksministeren har abdisert som selvstendig tenkende menneske.