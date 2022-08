Misvisende om strømkrisen

Norske forbrukere og bedrifter bør ikke bli skadelidende på grunn av håpløs energipolitikk i Tyskland og Storbritannia.

«Når det flyter strøm ut av landet, flyter prisen den andre veien», skriver Rögnvaldur Hannesson.

Rögnvaldur Hannesson Professor emeritus, NHH

«Den norske strømkrisen og den europeiske energikrisen henger ikke sammen», skriver Maria Helsengreen og Arvid Nøttvedt i BT 16. august. Det er en misvisende påstand.

Prisen på elektrisitet i Norge steg drastisk etter at de nye kablene til Storbritannia og Tyskland ble åpnet. Samtidig blusset den europeiske energikrisen opp. Prisen på elektrisitet fra kull- og gasskraftverk steg på grunn av høyere pris på utslipp av kulldioksid. I Storbritannia sto vindturbinene for det meste stille i en periode på grunn av lite vind. Så kom krigen i Ukraina.

I markedet for elektrisitet er prisen lik det en kjøper er villig til å betale for den marginale enhet. Når markedet utvides til å inkludere kjøpere med høyere betalingsvilje, stiger prisen. Dette har gitt kraftselskapene og staten en effektiv mekanisme for å plukke penger av norske husholdninger og bedrifter.

Størsteparten av elprodusentenes inntekter kommer fra norske forbrukere, og ikke fra utlandet, men det er ikke til hinder for at det er de utenlandske kjøpere som setter prisen. Det er der betalingsviljen er størst. Når det flyter strøm ut av landet, flyter prisen den andre veien.

Den europeiske energikrisen er et resultat av feilslått energipolitikk. Europeiske politikere har gått inn for å avvikle regulerbar kraft fra kull og gass og atomkraftverk og erstatte den med vind- og solkraft. Dessuten har de stolt på Russland som pålitelig leverandør av gass. Den illusjonen forsvant med krigen i Ukraina.

Såkalt grønn energi er ikke i nærheten av å kunne erstatte den uteblitte gass fra Russland, og om den noensinne kommer til kunne gjøre det, er et åpent spørsmål. Tid og penger vil det uansett koste. I mellomtiden opplever vi pinlige forsøk fra europeiske land på å karre til seg mest mulig av amerikansk skifergass, en kraftkilde de samme europeiske land har bannlyst på eget territorium.

Skal Norge knytte seg til dette energipolitiske konkursboet? Norske forbrukere og bedrifter bør ikke bli skadelidende på grunn av håpløs energipolitikk i Tyskland og Storbritannia. Strømstøtte eller regulering av utenlandskablene kan sørge for at vi slipper å importere de ågerpriser vi har hatt i snart ett års tid.

