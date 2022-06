Derfor ønsker jeg ikke å bruke Vigilo

Informasjonen som Bergen kommune gir til de foresatte om den nye digitale løsningen er svært mangelfull og lite ansvarlig.

Vigilo-appen skal brukes til å kommunikasjon mellom foresatte og skole i Bergen kommune.

Anja Salzmann Forsker ved SLATE - Centre for the Science of Learning & Technology, UiB

Senest i forrige uke fikk alle foresatte til barn som går på grunnskole, ungdomsskole eller barnehage en e-post fra Bergen kommune. På seks forskjellige språk ble de foresatte informert om at Bergen kommune har bestemt å ta i bruk Vigilo som kommunikasjonsløsning mellom foresatte og skolen.

Det første forsøket på å innføre Vigilo i 2019 endte med et smertefullt mageplask. Sensitive opplysninger og data om enkeltpersoner kom på avveie. Nå er løsningen forbedret slik at de første kommunikasjonstabbene og datalekkasjer ikke skal skje igjen. Likevel har bruken av Vigilo for meg, både som forelder og forsker, en bitter bismak. Hvorfor?

Vigilo er et privat selskap som leverer en plattform som integrerer ulike smarte verktøy for organisering og administrasjon av skoler og barnehager. Til grunn for dette ligger at løsningen tar i bruk kunstig intelligens som igjen krever at man samler inn forskjellige data fra Vigilo-brukere, inkludert deres bruksmønstre.

På selskapets hjemmeside kan vi lese at: «Data er en uvurderlig ressurs som i mange tilfeller på langt nær utnyttes til det fulle.» Selskapet skriver også at Vigilo allerede sitter på «en stor mengde data om barn, elever og ansatte i kommunens barnehager og grunnskoler».

Som forelder og forsker på risikoteknologier, og med interesse for dataøkonomi, ringer her mange bjeller.

Vigilo forsikrer på sin nettside at man bare overfører «anonymiserte data», men ordet «anonymisert» er et villedende og utfordrende begrep i denne sammenhengen: Det skaper trygghet, men er litt fjernt fra praktisk-tekniske muligheter og forutsetninger for maskinkommunikasjon.

Alternative poetiske uttrykk som «datasjø» og «datalager» brukes for å beskrive hvordan Vigilo lagrer dataene om oss, men er lite treffsikre for å informere om at data fra kommunikasjonen mellom foresatte og kommunen med stor sannsynlighet havner i skytjenester og infrastrukturer til amerikanske teknologigiganter.

Mens foresatte og skoleansatte ikke gis noen mulighet til å velge bort å ta i bruk kommunikasjonsløsningen, sitter Vigilo igjen med dobbel gevinst. De tjener penger på at Bergen kommune betaler for at vi bruker løsningen, og i tillegg får selskapet også adgang til verdifulle dataressurser av oss når vi kommuniserer via plattformen.

Jeg er ingen digitaliseringsmotstander, og jeg ser merverdien i å bruke data for nye innsikter som kommer fellesskapet til gode. Men jeg er kritisk til former for «offentlig tvangsdigitalisering». Det gis ikke gi rom for alternativer og begrenser menneskenes frihet til å ta bevisste valg. Dessuten ekskluderes personer som av helsemessige, miljømessige eller risikorelaterte årsaker må eller ønsker å bruke andre kanaler.

Dataanalyse som baserer seg på kunstig intelligens, skaper nye informasjonsprodukter som potensielt kan selges videre til tredjeparter under et umodent lovverk. Dette setter private selskaper automatisk i en interessekonflikt. Informasjonen som Bergen kommune gir til de foresatte om den nye digitale løsningen er svært mangelfull og lite ansvarlig.

For, hvor tydelig er det for alle brukere at Vigilos løsninger tar i bruk kunstig intelligens, og at vår bruk av Vigilo blir analysert? Hvem er kundene til Vigilo? Ønsker vi at offentlige institusjoner skal ha tilgang til informasjon om oss som vi selv ikke har oversikt over finnes? Er det egentlig «smart» å slippe private aktører med kommersielle interesser inn på et område som er underlagt strenge personvernkrav?