Rettsmeglingens magi og muligheter

Ofte er dette en langt bedre løsning enn rettssak.

Innsenderne mener flere bør velge rettsmegling fremfor rettssak. «Syv av ti saker som kommer til megling, ender med løsning.»

Solfrid Mykland Fjell Dommer i Hordaland jordskifterett, doktorgrad i mekling

Tine Kari Nordengen Dommer i Borgarting lagmannsrett og særskilt mekler hos Riksmekleren

Olav Johansen Dommer i Agder jordskifterett, mastergrad i mekling

I et møterom ved en av Norges domstoler er det god stemning. To parter har nettopp blitt enige om en avtale. Det er en arbeidsgiver og en arbeidstaker som egentlig skulle møtt hverandre i en rettssak om spørsmålet om en oppsigelse var gyldig eller ikke.

Frontene var steile. Arbeidstakeren var sykemeldt. Advokatene på plass. Produktiviteten på arbeidsplassen var i fritt fall. Vitner var i ferd med å forberede seg til rettssak, noen på arbeidsgivers side, andre på arbeidstakerens side.

Gammelt grums og glemte episoder ble konstruert og rekonstruert. Alle ingrediensene til en krevende og kostbar rettsprosess var til stede. Men så ender det altså i latter og forsoning. Hva skjedde egentlig her?

I møtet har partene fått hjelp av en rettsmegler ved domstolen til å komme i dialog og avdekke hva denne saken egentlig handlet om. Over 2000 sivile saker blir rettsmeglet i norske domstoler hvert år som alternativ til rettssak, av totalt cirka 9000 mulige saker. Både tingretter, jordskifteretter og lagmannsretter har dette tilbudet.

Et viktig kriterium for rettsmegling er at alle de involverte ønsker det. Tilbudet er frivillig og kan forsøkes i alle sivile saker der partene har fri rådighet, altså der de selv bestemmer over det de krangler om (tvisten). I tillegg til at meglingen er frivillig, foregår den også i fortrolighet. Både megleren og partene har taushetsplikt. Dette er med på å gjøre det tryggere for partene å åpne seg og utforske mulige løsninger.

Nabokonflikter, skilsmisseoppgjør, arvekonflikter – og ikke minst arbeidskonflikter, er bare noen eksempler på hva som kan rettsmegles. Byggesaker og ulike erstatningssøksmål er andre gode eksempler.

Dersom det blir enighet i meglingen, kan avtalen skrives som et rettsforlik. Dette vil ha samme virkning som en rettskraftig dom. Partene sparer mye tid hvis de blir enige gjennom rettsmegling. En rettsmegling varer som oftest en kort dag, mens en rettssak kan ta mange dager.

Parter som kommer til retten, har typisk svært eskalerte konflikter med seg. I slike konflikter tenker partene ofte at det er den andre personen som er problemet, eller årsaken til problemet. De som er motparter, er typisk opptatt av å beseire den andre, og det er ikke uvanlig at de ser på hverandre som fiender. Denne tilnærmingen er åpenbart lite fruktbar når de skal prøve å finne løsninger.

Kunnskap om konflikter er derfor viktig for å kunne hjelpe parter i slike situasjoner, og for å få endret fokuset tilbake fra person til sak. En viktig oppgave for megleren er å gi partene lyttehjelp i konflikten. Hva er det motparten din egentlig prøver å formidle? Kan motpartens handlinger ha en annen forklaring enn den du tror?

I rettsmeglingsprosessen prøver vi å avdekke hva partene trenger og hva som er viktig for dem, ikke bare hva som er rettighetene eller de rettslige kravene deres.

I arbeidsrettssaken ovenfor hadde arbeidstaker behov for å få vite at det virkelig var firmaets svake økonomi som var årsaken til oppsigelsen, og ikke mangelfull kompetanse eller arbeidsinnsats fra hennes side. For arbeidsgiver var det viktig å få bekreftet at nedbemanningsprosessen hadde vært ryddig og i samsvar med lover og regler.

Under meglingen kom arbeidsgiver imidlertid til en erkjennelse av at fokuset hadde havnet på regler og ikke så mye omtanke overfor arbeidstaker. I meglingsmøtet ble partene enige om at arbeidstaker selv sa opp mot å få utbetalt lønn i en viss periode. HR-direktøren skulle videre hjelpe henne med å skrive jobbsøknader og trene henne i jobbintervjusituasjoner.

Arbeidsgiver ga for øvrig uttrykk for at firmaet bare hadde gode ting å si om arbeidstakers arbeidsutførelse. Dette var viktig for arbeidstaker å høre og ga henne en psykologisk «oppreisning». Løsningen inkluderte også penger til en avskjedsfest.

Denne og mange andre saker viser at det nytter å forsøke megling også i konflikter som har nådd et høyt konfliktnivå, med svært så steile fronter. Syv av ti saker som kommer til megling, ender med løsning. Det er ikke alltid partene oppnår forsoning, men det er heller ikke hovedmålet med rettsmegling.

Rettsmegling vil uansett være en raskere og rimeligere prosess, der partene spares for de psykiske belastningene ved å være i en rettslig tvist over lang tid. Løsningen på saken kan også tilpasses partenes situasjon på en helt annen måte enn i en dom.

Det viktigste er likevel at partene ender med en løsning de selv har vært med på å bestemme, sammen med den andre parten. Da er de nødvendigvis ikke motparter lenger, men kanskje vanlige naboer eller kollegaer igjen.

Meglingens iboende muligheter til å skape fred er mangfoldige, og nå også velutviklet og velutprøvd i domstolene. Vi anbefaler derfor domstolene å tilby rettsmegling så ofte det er mulig, og vi anbefaler partene å takke ja til tilbudet.