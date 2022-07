Overflatiske tiltak bidrar ikke til inkludering

Hindrer vi flyktninger å ta høyere utdanning, risikerer vi å stille oss på samme side som diktaturer.

Juhar Yasin Abamosa har nylig avlagt doktorgraden ved UiB om sosial inkludering av flyktninger i høyere utdanning. Han jobber nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

Juhar Yasin Abamosa Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

I mange land er høyere utdanning ansett som en luksus bare noen privilegerte grupper bør ha tilgang til. I andre land, som Norge, er høyere utdanning en rettighet alle kan benytte seg av. Likevel er veien til høyere utdanning ikke rett frem for noen grupper. Flyktninger er et godt eksempel.

Flyktninger møter flere utfordringer når de vil ta høyere utdanning: Restriktiv og flyktningfiendtlig integreringspolitikk, mangel på nasjonal plan for inkludering av flyktninger i høyere utdanning og overflatiske ad hoc-tiltak på universiteter og høyskoler.

Andre utfordringer kan være diskriminering og demotivering, mangel på riktig og tilstrekkelig informasjon, godkjenning av tidligere kvalifikasjoner, mangel på akademisk språk, finansiering, lang botid på asylmottak og traumatiske opplevelser.

Her vil jeg fokusere på bare de første tre utfordringene ettersom jeg mener at ved å løse dem, kan vi komme langt for å inkludere flyktninger i høyere utdanning.

1 Restriktiv og flyktningfiendtlig innvandrings- og integreringspolitikk Innsenderen peker på en rekke lovendringer som har strammet inn politikken etter flyktningkrisen i 2015, Innstrammingen av innvandrings- og integreringspolitikken på mange områder, som strengere krav til å få permanent opphold og statsborgerskap, familiegjenforening, strengere språkkrav og redusert tilbud om språkkurs, kan ha noe å si for flyktninger som vil ta høyere utdanning i Norge. Hensiktene med innstrammingen kan diskuteres, men det å gjøre Norge mindre attraktivt for flyktninger er det mest fremtredende. Med andre ord brukes flyktninger i Norge som «fugleskremsler» for å skremme bort andre. Stram innvandringspolitikk gir ikke bare en unnskyldning, men også et grunnlag for offentlige etater til å nedprioritere høyere utdanning for flyktninger. Derfor er det ikke overraskende at det oppleves som vanskelig å navigere komplekse systemer mens de prøver å ta høyere utdanning.

2 Mangel på nasjonal politikk for inkludering av flyktninger i høyere utdanning Samtidig som det ikke finnes noen overordnet politikk, verken nasjonalt eller i institusjoner for inkludering av flyktninger i høyere utdanning, står det i en stortingsmelding at: «For kommunene ligger det et uutnyttet potensial i å kvalifisere innvandrere med fluktbakgrunn for å dekke behovet for arbeidskraft lokalt og regionalt. I mange kommuner er det i tillegg en rekke arbeidsoppgaver som ikke blir gjort av andre, for eksempel i pleie- og omsorgssektoren eller på kommunens felles uteområder». I mange tilfeller skyves flyktninger dessverre til arbeidsmarkedet uansett deres bakgrunn og ambisjoner. Fraværet av en nasjonal inkluderingspolitikk kan også gjøre det svært utfordrende å få ulike offentlige etater til å samarbeide. Det blir opp til den enkelte sosialarbeideren – ikke systemet – å støtte flyktninger med mål om høyere utdanning.

3 Overflatiske og ad-hoc-pregede tiltak på høyere utdanningsinstitusjoner UiB har fått tildelt 125 studieplasser for å ta imot ukrainske flyktninger. Innsenderen ønsker seg mer permanente tiltak, uavhengig av pågående kriser. Kort sagt driver norske universiteter og høyskoler brannslukking når det gjelder inkludering av flyktninger i høyere utdanning. Hver gang en flyktningkrise oppstår, kommer det mye støy fra universiteter og høyskoler om ulike kortvarige og overflatiske tiltak. Mange av disse tiltakene har ikke mye å si for en reell inkludering. De forsvinner straks krisen er over. Det er en betydelig mangel på varige tiltak og støttende strukturer på institusjonsnivå blant universiteter og høgskoler. Hva må på plass for å få til en bedring? En klar nasjonal policy for inkludering av flyktninger i høyere utdanning. Den må se flyktninger som en særgruppe istedenfor å skjule dem i generelle betegnelser som «innvandrere». Flyktninger har spesifikke og sammensatte utfordringer som trenger omfattende tiltak. I tillegg må det slås fast at inkludering er mer enn å ha tilgang til høyere utdanning. Reelle muligheter for deltakelse og myndiggjøring må også tas i betraktning. For eksempel må flyktninger få muligheter til å delta i beslutninger som påvirker livet sitt. De må også få muligheter til å få stemmen sin hørt på ulike nivåer. I tillegg til en klar politikk på nasjonalt nivå, er samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner avgjørende. Universiteter og høyskoler har likevel et særlig ansvar i dette arbeidet. De bør opprette langvarige tiltak og permanent uavhengige sentre med hovedfokus på inkludering av flyktninger. Sentrene kan ha mandat for blant annet design og iverksettelse av overgangsprogram. Her kan flyktninger lære seg akademisk språk, venne seg til akademisk kultur, bygge nettverk, få opplæring i akademisk skriving, mentoring og veiledning på en rekke områder knyttet til studier, vise frem sine kulturer og så videre. På institusjonsnivå må det sikres at ingen flyktning med vilje og kapasitet ekskluderes fra, og nektes mulighet til, å ta høyere utdanning i Norge. Ellers risikerer vi å bli på samme side med ekstremister og diktaturer i noen land som ekskluderer og nekter jenter, kvinner og andre minoriteter utdanning ved bruk av dødelige våpen og fysisk vold. Forskjellen er metodene som brukes: byråkrati, rasisme, diskriminering, skjulte fordommer og symbolsk vold.