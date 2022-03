Jeg har fått fylleangst, og jeg har ikke drukket

Har vi ikke fått nok avgiftssjokk?

8. mars bikket drivstoffprisene over 24 kroner literen ved Circle K Fusa. Senere i mars er det blitt registrert priser over 27 kroner literen i Norge.

Christian Rolland Bystyrerepresentant, Folkets Parti FNB Bergen

Ettersom «fylleangst» og «fyllesyke» får helt ny betydning med nåværende drivstoffpriser, er det kanskje på tide å oppdatere ordbøkene?

Vi har en regjering som hevder å være for vanlige folk. Om denne påstanden skal leves opp til, må de svimlende prisene på bensin og diesel ned nå. Slik at vanlige folk faktisk kan få endene til å møtes. I mine øyne vitner vi ellers en historisk rask fremvekst av klasseskiller.

Christian Rolland og Folkets Parti FNB krever en umiddelbar drivstoffstøtte.

Om bilen ikke var en luksusvare før, blir fossilbiler nå en utrydningstruet delikatesse. Derfor krever Folkets Parti FNB en umiddelbar drivstoffstøtte.

Slik jeg ser det, serverer vi nærmest en perfekt mulighet for Senterpartiets finansminister og parlamentarisk leder å innfri egne løfter. Partiet sa før valget at de nekter å styre landet dersom bensinpriser stiger over 20 kroner pr. liter. Hvis jeg har forstått riktig, så skulle da Senterpartiet ha gått av for noen uker siden?

Jeg er dog enig med Marit Arnstad, som sa at skyhøye bensinpriser kommer til å ødelegge hele legitimiteten til klimapolitikken blant folk. Passende nok kan legitimitetens livbøye bli drivstoffstøtte. På samme måte som strømstøtte, har vi nå behov for drivstoffstøtte. Staten vår nyter av rekordinntekter for olje, gass og strøm.

Naturligvis syns jeg da at det er på sin plass at skattebetalerne også blir invitert til fyllefest. Istedenfor en kollektiv feiring og økonomisk styrking av vårt samfunn, kan vi ende opp med uttørket befolkning og en rik stat. Denne oppskriften har jeg hørt et eller annet sted før, mener å huske det var fra en håndbok om feilprioriteringer.

I fjor sa Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, at partiet ikke ville sitte i regjering om drivstoffprisen passerte 20 kroner pr. liter. Nå sier partileder og finansminister Trygve Slagsvold foreløpig nei til drivstoffstøtte.

Som mange andre har jeg også fått med meg den lave drivstoffprisen på Svalbard. Uten statlige avgifter, selv i en tid der mange internasjonale krefter spiller inn, koster drivstoff på Svalbard 10 kroner pr. liter.

Svalbard vitner om at selv i en unormal global økonomi er drivstoffprisene levelige dersom statlige avgifter og moms reduseres i en periode. Mitt usjenerte hint er at statlige avgifter for drivstoff bør reduseres i resten av landet også. Har vi ikke fått nok avgiftssjokk?