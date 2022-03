Hovedveiene i og rundt Bergen er som bygdeveier

Det kunne vært kjekt å en gang få kjøre ut av Bergen i 80 km/t uten ymse hindringer på veien.

«Jo nærmere man kommer Bergen, jo mer krøkkete blir veistandarden», skriver innsenderen. Bildet er fra Grimesvingene.

Åsmund Bjordal Fana

Som innbygger i Norges nest største by var det tragikomisk å følge Debatten på NRK om motorveier – og om fartsgrensene skulle være 90 eller 110 km/t. Hovedårene ut fra Bergen er svært fjernt fra denne debatten.

Mot nord, øst og sør er hovedveiene fremdeles som bygdeveier å regne, med fartsgrenser på 60–70 km/t på vitale strekninger: gjennom Åsane mellom Vågsbotn og Knarvik, Bergen–Voss, Bergen–Hardangervidda og Vallaheiane.

Sistnevnte vei blir i løpet av året heldigvis erstattet med en motorvei mellom Os og Fana som skal åpnes til høsten – etter en byggetid på syv år for 16 km vei! Men det blir nå i hvert fall en betydelig bedring når denne strekningen åpnes.

Verre er det med hovedårene nord og øst. Lokalbefolkningen i Åsane har lenge protestert forgjeves mot dagens løsning med 60 km/t og mange av- og påkjørsler på en tofelts bygdevei. Likeledes mot øst langs Skyggestranda – for det meste med 70 km/t fartsgrense og betydelig rasfare.

Åsmund Bjordal føler seg fremmedgjort når østlendinger debatterer om fartsgrensene skal være 90 eller 110 km/t.

Jeg besøkte Tenerife i 1970 som skoleskipsgutt på «Statsraad Lehmkuhl», og var for første gang tilbake i forrige uke. Skal si at veiene var forbedret! Fra Puerto de la Cruz til flyplassen (tvers over øyen) gikk det unna på fire- og seksfelts motorvei i 120 km/t. Siste etappe på hjemturen, fra Flesland til Fana, gikk gjennom det som virker som et evig anleggsområde i 50–70 km/t – kontrasten er stor!

Så jeg føler meg ganske fremmedgjort, bosatt i Norges nest største by – i verdens rikeste land, når jeg hører debatten om 110 eller 90 km/t fartsgrense i Norge. Det kan vi fremdeles se langt etter når vi skal kjøre ut av Vestlandets hovedstad.

Vi vestlendinger er jo smålåtne, men det kunne jo vært kjekt å en gang få kjøre ut av Bergen i 80 km/t på hovedårene uten å bli hindret av en rekke trafikklys, farlige kryss og andre hindringer på veien.

Så mens man på Øst- og Sørlandet diskuterer om motorveiene skal ha 110 eller 90 km/t fartsgrense, kan vi bergensere kanskje håpe på en liknende debatt en gang langt, langt frem i tid?

Kjell Opseth sørget i sin tid for fantastiske veier og tunneler i Sogn, Lærdal og videre over Filefjell og Valdres. Men jo nærmere man kommer Bergen, jo mer krøkkete blir veistandarden.

Hovedårene mot nord og øst lever tydeligvis en usikker skjebne på foreliggende Nasjonal transportplan. Spørsmålet en sitter igjen med, er hva Bergens- og vestlandspolitikerne har holdt på med de siste 20–30 årene?