Barnas beste er ikke mer ideologi

Det er bred enighet om at barnas beste er viktigere enn kampen for retten til å tjene penger på dem.

«Karsten Sprenger, Kidsas konsernleder og PBL er heldigvis i mindretall i sin kamp for kommersialisering av barnehagesektoren», skriver Palma Kleppe.

Palma Kleppe Utreder og leder for skole- og barnehageprosjektet «Barnets beste»

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Far og tidligere daglig leder i Vestland Høyre, Karsten Sprenger, spør i BT 22. september hvem jeg kjemper mot? Svaret er enkelt: Min kamp er for barnas beste, og for at barn i barnehage skal få et optimalt pedagogisk tilbud, heller enn å bli frarøvet dette til fordel for profitthensyn.

Hvis barnas beste skal komme først, er det ikke plass til eiere som prioriterer privat profitt fremfor pedagogikk. Det er ikke konsernledelsen i Kidsa som ivaretar Sprengers barn.

Det er det de dyktige ansatte som gjør, som må kompensere for alle de kollegaene de kunne hatt hvis konsernet hadde prioritert på en annen måte. Det hadde vært i tråd med forskningen, som viser at antall ansatte og deres kompetanse er avgjørende for kvaliteten på tilbudet.

Marius Iversen fra PBL hevder 23. september at jeg legger et «mistenksomhetens slør over deler av privat barnehagesektor». Men det klarer konsernene helt fint selv, også PBLs egen styreleder.

I likhet med Sprenger og Kidsas konsernleder bruker PBL konsekvent betegnelsen «privat» om barnehagene, selv om debattens kjerne kun handler om kommersiell drift. Er det en grunn til det?

Selvfølgelig er det smart å være i selskap med de private, ideelle driverne, som Velferdstjenesteutvalget har funnet at har de laveste overskuddene og som bruker mer av inntektene på personale. Der ideelle i snitt bruker opp mot 70 prosent av inntektene på bemanning, bruker konsernene rundt 60 prosent.

Forskjellen betyr betydelige summer hvert år, og slår beina under Sprengers konstruksjon om at kommersiell drift er implisitt med «kvalitet» og hans forsøk på å rettferdiggjøre profittmotivet.

Det er tross alt de kommersielle som historisk har hatt lavest bemanning. Det er de ideelle som får best vurderinger av alle de private, selv om PBL forsøker å gi inntrykk av at det gjelder «privat sektor».

Å investere i norske barnehager har vært tre ganger så lønnsomt som på Oslo Børs. Selv Sprengers eget parti Høyre har erkjent at denne utviklingen ikke er forenlig med bærekraftige og gode velferdstjenester. Min kamp er for barnas beste, og jeg er ikke alene; det er bred enighet om at barnas beste er viktigere enn kampen for retten til å tjene penger på dem.