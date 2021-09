I møte med Pasientreiser kjenner eg meg makteslaus

Måten tenesten er organisert på må endrast, og det må røskast opp i på politisk nivå.

Innsendaren har ei funksjonshemma jente som ofte må vente i timevis på skyss. Noko er alvorleg feil med dette systemet, meiner ho.

Ane Marte Halkjelsvik Bergen

Eg har ei jente med mange diagnosar. Funksjonshemmingane hennar gjer at ho har god nytte av fysioterapi, og ho er så heldig å få vere med på gruppetrening med andre barn kvar måndag, den siste halvdelen av skuledagen. Treninga er i sentrum, så ho treng skyss dit saman med assistenten sin. Fysioterapeuten bestiller taxi til henne gjennom Pasientreiser, og hadde dette fungert, ville historia mi enda her.

Det gjer den sjølvsagt ikkje. Dei måndagane transporten kjem rundt avtalt tid, er i kraftig mindretal. Ho har gått glipp av behandling fordi ho har blitt henta for seint, og ho har blitt ståande og vente i ein til to timar etter behandling dei fleste måndagane.

Vi veit aldri kva tid ho kjem heim dei dagane ho har fysioterapi. Det er ikkje godt nok. Spesielt ikkje for eit barn som er svært sårbart og treng trygge rammer. Mannen min og eg må som regel sette av tida etter lunsj på måndagane til å handtere ørten telefonar hit og dit for å melde frå om forseinkingar.

Skulen, assistenten, fysioterapeuten, Pasientreiser, den aktuelle taxisjåføren, SFO og den faste taxisjåføren som køyrer mellom heimen og SFO kvar dag, er involverte i dette rotet.

Det er ingen løyndom at det kan vere slitsamt for foreldre å måtte handtere støttesystemet. Eg synest mykje fungerer fint, samstundes som eg veit at vi har kjempa for det meste som fungerer. I møte med Pasientreiser kjenner eg meg heilt makteslaus.

Ane Marte E. Halkjelsvik er nøgd med mykje av støttesystemet, men eit klart unntak er skyssordninga til Pasientreiser.

Eg har sendt inn klage og fått eit veldig fint svar. Eg blir møtt som eit menneske, og argumentasjonen er god. Eg fekk også ei serviceerklæring, som stort sett gjekk ut på at det er innanfor med litt forseinking. Og det er det jo, eg er ikkje urimeleg, trur eg. Men barnet mitt må nå behandlinga si.

Måndagen som følgde den nylege klagen, var upåklageleg. Men no sit eg her igjen, nok ein måndag der barnet mitt gjekk glipp av store delar av behandlinga si fordi taxien ikkje kom til avtalt tid. Mannen min og eg kom fram til at vi like greitt kunne avbestille returen, avbryte arbeidsdagen og hente henne sjølve.

Då ville ho i alle fall rekke å ete middag saman med oss, og ikkje minst vil motivasjonen for å vere med på fysioterapien ikkje lide akkurat denne dagen. For det verste med dette er kven det går hardast utover.

Ho er ti år og jobbar som ein helt. Fysioterapien er hardt arbeid for henne, og ho gjer ein innsats eg får tårer i auga av å tenkje på. Og for ein framgang ho har hatt! Då er det for gale at Pasientreiser ikkje kan gi ei betre teneste, slik at framgangen kan fortsette.

No har det blitt slik at ho tek opp temaet «måndag» og «fysio» allereie tidleg i helga. Det blir vanskeleg for henne å sovne om kvelden, spesielt søndag kveld, når ho veit at måndagen ventar. For då må ho vente, og kanskje ho ikkje når avtalen sin, eller middagen heime. Og ho veit at ho ikkje kan gjere noko med det. Det er enormt frustrerande for både henne og oss.

Pasientreiser har berre vore imøtekomande og hyggelege mot oss, og dei gjer så godt dei kan, men det er langt frå godt nok. Dette må røskast opp i på politisk nivå. Måten Pasientreiser er organisert på, må endrast.

Problema rundt Pasientreiser er slik eg ser det ein konsekvens av Samhandlingsreforma og kortare liggetid på sjukehusa. Kortare liggetid betyr auka behov for pasienttransport, og med det auka utgifter for helseføretaka.

Svaret frå helsebyråkratiet er å setje ein makspris; dei er ikkje villige til å betale det ei anstendig teneste kostar. Dette fører til lave anbod som det tydelegvis ikkje blir levert på. Det er altså ein gjennomgripande, strukturell årsak til desse problema.

Eg har skildra dei praktiske konsekvensane som den offentlege styringa av helsetenesta har for meg og min familie. No har det nett vore stortingsval, og eg vil gjere dei nye folkevalde merksame om at dette er ei stor belastning for oss.

Eg tvilar sterkt på at vi er dei einaste. Eg har store forventningar til at den nye helseministeren kjem på banen og tek tak.