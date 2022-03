Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt?

Flyktninger fra Ukraina kan i teorien risikere å leve med midlertidig beskyttelse i åtte år før de kan søke om permanent opphold i Norge.

Jernbane- og busstasjonen ved kjøpesenteret Galleria Krakowska i Krakow er blitt et viktig knutepunkt i Øst-Europa for flyktninger fra Ukraina.

Kari Anne Drangsland Samfunnsgeograf og postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

Marry-Anne Karlsen Forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

Jessica Schultz Jurist ved Det juridiske fakultetet, UiB

Over to millioner mennesker er drevet på flukt etter Russlands angrep på Ukraina. FN og EU har antydet at antallet flyktninger kan nå 4–7 millioner. Situasjonen krever umiddelbar handling. Samtidig er det uvisst hvor lenge krigen vil vare. Et høyaktuelt spørsmål er derfor hvordan Europa og Norge skal håndtere massefluktsituasjonen på en rask og god måte.

EU har for første gang i unionens historie vedtatt å ta i bruk et direktiv om midlertidig beskyttelse i en massefluktsituasjon. Norge vil tilsvarende ta i bruk §34 i utlendingsloven, og dermed gi midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig kollektiv beskyttelse kan være et godt verktøy hvis beskyttelsesbehovet blir kortvarig, men hva skjer hvis flyktningene fra Ukraina ikke kan returnere innen kort tid?

Fordelen med §34 og EUs direktiv er at disse åpner for beskyttelse på gruppebasis. Med andre ord kan stater gi beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina uten en tidkrevende individuell behandling. Dette kan lette presset på asylforvaltningen og sikre at flyktninger raskere blir bosatt og kan søke arbeid.

Men §34 og EUs direktiv innebærer ikke bare en kollektiv beskyttelse, men også en midlertidig beskyttelse. Beskyttelse etter §34 gir i utgangspunktet ikke grunnlag for permanent opphold i Norge, slik ordinære flyktningstatus gjør. Med andre ord: Flyktningene skal returnere. En antakelse har vært at en slik returforventning vil gjøre stater mer tilbøyelig til å holde grensene åpne lenger og slik ta imot flere flyktninger.

Norge har gitt kollektiv beskyttelse kun to ganger før, til bosniere i 1992–1994 og kosovoalbanere i 1999. Flertallet av de kosovoalbanske flyktningene returnerte (frivillig eller med tvang) da krigshandlingene opphørte relativt raskt. Krigen i Bosnia trakk derimot ut i tid, og de fleste bosniere fikk etter hvert permanente oppholdstillatelser i Norge.

Et læringspunkt her er at midlertidig kollektiv beskyttelse egner seg best for å håndtere en kortvarig krisesituasjon, som Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, nylig påpekte i en kronikk i Aftenposten. §34 ble for eksempel ikke brukt i 2015, da det var en viss politisk anerkjennelse av at syriske flyktninger ville trenge langvarig beskyttelse.

Det er flere grunner til at midlertidig beskyttelse kan være problematisk i en situasjon der krigen kan bli langvarig. Beskyttelse etter §34 gis først for ett år, og kan så fornyes i inntil tre år. Dersom krigen skulle bli langvarig, vil flyktninger fra Ukraina etter tre år kunne få en ny femårig midlertidig oppholdstillatelse, som gir grunnlag for en permanent oppholdstillatelse.

Før 2020 var denne «ekstra» perioden ett år, mot dagens fem år. Endringen fra ett til fem år i 2020 ble gjort uten at konsekvensene ble utredet eller debattert. Slik reglene er nå, kan flyktninger fra Ukraina i teorien risikere å leve med midlertidig beskyttelse i åtte år før de kan søke om permanent opphold i Norge. Et aktuelt spørsmål er derfor: Hva er en rimelig tidsperiode for midlertidighet?

Forskning viser at midlertidighet er en kilde til utrygghet for flyktninger og kan gi negative konsekvenser for den enkeltes psykiske helse og livskvalitet. Dette ser vi også i vårt pågående forskningsprosjekt TemPro – Midlertidig beskyttelse en varig løsning? Usikkerheten på om man får bli, kan også hemme integreringen.

Enkelte flyktninger fra Ukraina, som eksempelvis flyktninger fra tredjeland og tidligere internt fordrevne fra den østlige delen av Donetsk og Luhansk, vil trenge langsiktig beskyttelse basert på personlige forhold, uavhengig av krigens varighet. Men også for andre flyktninger kan det bli vanskelig å dra tilbake til Ukraina etter flere år i Norge, på grunn av forhold i hjemlandet eller fordi de har etablert seg i Norge.

Den nevnte lovendringen i 2020 for opphold etter §34, inngår i en generell tendens i retning mer midlertidighet i norsk flyktninglovgivning siden 2015. Dette er en viktig kontekst for dagens diskusjon om midlertidig kollektiv beskyttelse.

Fram til 2015 var overgangen fra midlertidig til permanent oppholdstillatelse nærmest automatisk for flyktninger i Norge. Den juridiske tryggheten som permanent opphold innebærer, ble sett på som gunstig for integrering.

Asylforliket i november 2015 endret dette radikalt. Stortinget vedtok å innføre strengere vilkår for å få permanent opphold. Vilkårene inkluderer nå krav til inntekt og dokumenterte norskkunnskaper. Regjeringen vekket også til live en sovende paragraf som muliggjør opphør av flyktningstatus for de som har midlertidig opphold når situasjonen i hjemlandet bedres.

I desember 2020 vedtok Stortinget videre å utvide botidskavet før flyktninger kan søke om permanent opphold fra tre til fem år. Samlet bidrar disse endringene til å gjøre situasjonen mer usikker og uforutsigbar for alle flyktninger som har midlertidig opphold. For dem som får midlertidig kollektiv beskyttelse, kan veien frem mot en sikker oppholdsstatus bli ekstra lang – og i realiteten også lenger enn åtte år.

Mange av flyktningene fra Ukraina vil nok ønske å dra tilbake så fort som mulig. Samtidig vet ingen hvor lenge krigen vil vare. Det vi vet mye om, er konsekvensene av midlertidighet. Mennesker som flykter fra krig, trenger trygghet og forutsigbarhet. Vår bekymring er at veien frem til sikker status for flyktninger fra Ukraina og andre land er blitt svært lang etter de senere års endringer i utlendingsloven.