Derfor er det ikke fare for et nytt Tsjernobyl i Ukraina

Reaktorene i Ukraina i dag er ganske ulike reaktorene ved Fukushima, og radikalt forskjellig fra Tsjernobyl-reaktoren.

Bildet fra 2008 viser kjernekraftverket Zaporizjzja i byen Enerhodar, Ukraina. Betongkuppelen rundt reaktorene er designet for å motstå rakettangrep, skriver innsenderen.

Øystein Heggdal Journalist

For første gang i historien er det krig i et land med operative sivile kjernekraftverk og natt til i dag, fredag 4. mars, har det vært kamphandlinger rundt Zaporizjzja kjernekraftverk i Ukraina.

Som vanlig når faren for atomulykker diskuteres, kommer tidligere ulykker opp som Tsjernobyl eller Fukushima. Men det er en tredje ulykke som antakelig ligger mye nærmere hva vi kan forvente å se ved en ulykke ved et ukrainsk kjernekraftverk: Three Mile Island-ulykken i USA i 1979.

Reaktorene i drift i Ukraina i dag er fundamentalt sett veldig like reaktorene ved kjernekraftverket Three Mile Island i USA. Og de er ganske ulike reaktorene ved Fukushima, og radikalt forskjellig fra Tsjernobyl-reaktoren.

Øystein Heggdal mener det er søkt å nevne Tsjernobyl i sammenheng med brannen ved Zaporizjzja kjernekraftverk.

Veldig forenklet kan vi si at reaktorene i drift i Ukraina er bygd inne i en betongbunker på rundt en meter tykk armert betong.

Inni denne store betongbunkeren finner vi reaktortrykktanken hvor det radioaktive brenselet befinner seg i tillegg til dampgeneratorene. I størrelsesforhold kan vi se for oss at betongkuppelen er på størrelse med ei bøtte, reaktortrykktanken et kinderegg og brenselsstavene med radioaktivt materiale som bunter av ukokt spagetti inni kinderegget.

Den noe uelegante, men veldig praktiske betongkuppelen, er designet for å motstå rakettangrep, og den tåler å bli truffet av et jagerfly. I tillegg er selve volumet i denne betongbunkeren en fordel om noe skulle gå galt i reaktortrykktanken. Hvis et trykksatt rør med flere hundre grader varmt vann ryker, er det en fordel å ha et stort volum for dampen å utvide seg i.

Bildet er hentet fra et livekamera på Zaporizjzja kraftverk natt til fredag og viser brannen det russiske angrepet utløste.

Når vi ser bilder av disse reaktorene, eksempelvis de seks reaktorene ved Zaporizhzhia i Ukraina, ser det ut som at hver reaktor har en skorstein. Det er egentlig ventilasjonssystemer som, under en ulykke, kan ventilere ut overtrykk fra inne i betongbunkeren og til atmosfæren via et filter som fjerner det meste av eventuelle radioaktive partikler.

TMI-ulykken kom som følge av defekt utstyr, dårlig trente operatører, kaotisk instrumentering og førte til tap av kjølevann til reaktoren og at brenselet i reaktortrykktanken delvis smeltet. Men selve betongkuppelen og ventilasjonssystemet fungerte akkurat etter planen, og med unntak av noen veldig kortlivede edelgasser var det knapt noe radioaktivt materiale som unnslapp til atmosfæren.

De amerikanske strålevernmyndighetene (NRC) anslår at helsekonsekvensene av TMI-ulykken er for små til å kunne måles. NRC skriver at to millioner mennesker i gjennomsnitt fikk en dose fra ulykken på under en prosent av de naturlige bakgrunnsstrålingen. Et røntgenbilde av brystet ville gitt seks ganger dosen til de som bodde rundt TMI.

Dette er altså det scenarioet som vi må anta ligge nærmest hva vi kan forvente ved en ulykke med en ukrainsk reaktor. I stedet brukes hele tiden to andre ulykker med to helt andre reaktor-design, og som ga radikalt mye større radioaktive utslipp, som eksempler på hva som nå kan skje i Ukraina.

Fukushima-reaktorene var førstegenerasjons kokevannsreaktorer og manglet den enorme betongbunkeren til trykkvannsreaktorer. Til gjengjeld hadde de en liten stålinnkapsling som ga mye mindre plass til damp å utvide seg i under en ulykke, med dertil fare for at innkapslingen kunne revne under stort nok trykk.

Reaktor-modellen (GE Mark-1) var kritisert for disse sikkerhetsproblemene allerede på 60-tallet av ingeniører i selskapet som leverte den.

Pipene på bildet er ventilasjonssystemer som under en ulykke kan ventilere ut overtrykk fra inne i betongbunkersen, skriver innsenderen.

Under Fukushima-ulykken stoppet kjedereaksjonen som normalt, men fortsatt er det rundt syv prosent restvarme som må hentes ut grunnet radioaktivt henfall. Tsunamien slo så ut både strømnettet og nødstrømsgeneratorene noe som gjorde at reaktoroperatørene ikke lenger fikk pumpet vann gjennom reaktortrykktanken, brenselet ble overopphetet og smeltet.

Trykket som utviklet seg inne i reaktortrykktanken, ble for stort og volumet var for lite, slik at hele reaktortrykktanken, og den ytre stålkapslingen revnet. En kjemisk reaksjon førte til fritt hydrogen som samlet seg i toppen av reaktor bygningen og eksploderte i veldig TV-vennlige bilder og ga store utslipp av radioaktive stoffer til atmosfæren.

Og som om ikke Fukushima-ulykken er irrelevant nok, brukes også Tsjernobyl-ulykken som eksempel, som ga ti ganger større utslipp av radioaktive stoffer enn Fukushima igjen.

Å nevne Tsjernobyl i denne sammenhengen blir helt søkt. Det er en uendelighet av forskjeller, både i sikkerhetskultur før Tsjernobyl i Sovjetunionen og i selve grunndesign av kraftverket. Tsjernobyl-reaktoren var det som kalles en RBMK (reaktor med høy effekt av kanaltypen) og brukte grafitt til å moderere hastigheten på nøytronene, i stedet for vann som vestlige reaktorer bruker.

Dette har den uheldige konsekvensen at om du mister kjølvannet i en RBMK, vil reaktiviteten øke, mens reaktiviteten i en vannmoderert reaktor vil reduseres. Det blir omtrent som å ha en bil der motoren går på maks effekt hele tiden, og du regulerer hastigheten med å holde inn bremsen.

RBMK-reaktoren var en oppskalert 300 ganger større versjon av Sovjetunionens første reaktor Atom Mirny. Den var igjen en oppskalert versjon av Chicago Pile 1 som ble bygd av Enrico Fermi under Manhattanprosjektet i 1942 og var verdens første kontrollere kjedereaksjon. Det Sovjetunionen manglet av nukleære ingeniører tok de igjen i verdens beste spioner.

Tsjernobyl-ulykken kom som følge av en serie av både design- og operatørfeil. Grunnet den fysiske størrelsen på reaktoren var det umulig å bygge en betongbunker rundt den. Dette medførte at etter ulykken brant reaktorkjernen åpent i luften i ukevis, noe som ville vært en umulighet i en vestlig reaktor eller ved reaktorene i drift i Ukraina i dag.

Parallelt med utviklingen av RBMK reaktoren ble det også utviklet vannmodererte trykkvannsreaktorer som altså fikk navnet VVER, men som foraktfullt ble omtalt som «Den Amerikanske Reaktoren» i Sovjetunionen. Selv om de begge i grunnen var stjålet av amerikanerne.

I tiden etter både Tsjernobyl-ulykken og etter Fukushima-ulykken har det kontinuerlig vært utført både oppdateringer i det tekniske utstyret ved de gjenværende reaktorene i Ukraina, de har bedre trente operatører, og de har endret sikkerhetskulturen fundamentalt.

Det er altså disse VVER-reaktorene som er i skuddlinjen i Ukraina i dag, så om vi skal sammenlikne en potensiell ulykke ved dem, bør vi sammenlikne det med en tidligere ulykke ved en tilsvarende reaktor, ikke alt mulig annet.

Taper du kjøling på disse reaktorene vil det sannsynligvis føre til noe utslipp av edelgasser til luft, og det vil være en ytterligere smell for den ukrainske økonomien å tape disse billige og ekstremt stødige arbeidshestene av noen reaktorer.

Det virker høyst usannsynlig at noe i nærheten av de utslippene vi så fra Fukushima skal kunne forekomme. Og om så skulle skje, tragiske og kostbare som disse ulykkene var: Kun én døde trolig som følge av utslipp av radioaktive stoffer fra Fukushima og ny forskning viser at ingen skulle ha vært evakuert.

Potensialet for en ulykke på linje med Three Mile Island, eller i ytterste konsekvens Fukushima, i Ukraina kan ikke være fokuset nå når vi er midt i de største krigshandlingene og den største humanitære krisen i Europa siden andre verdenskrig.

