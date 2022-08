Dette vil få strømregningen ned, permanent

Kriser krever at man holder hodet kaldt og tenker langsiktig.

Spørsmålet om vi skal utsette avviklingen av Mongstad for å ha varme stuer til jul, bør være et rødt flagg, mener innsenderen.

Natalia Golis MDG Vestland

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lave vannmagasiner, høye strømpriser, kritisk nettkapasitet og et rasjoneringsvarsel har fått Frp til å kreve levetiden til gasskraftverket på Mongstad forlenget. Dette for å sikre strøm til næringsliv og private husholdninger til vinteren.

Denne bekymringen deler jeg. Behovet for å raskt sikre fornybar energi i Vestland, krever at vi snur alle steiner. Men Frp sitt svar på utfordringen er altså å forlenge driften på et gasskraftverk, på overtid, med statlige penger. Det kreves kortsiktige løsninger, blir det sagt.

Denne tilnærmingen bekymrer meg. For det vi trenger nå, er vidsyn og nasjonal ledelse som ser langsiktig på løsningene i et Europa i energikrise.

Les også Frp med strømkrav til Equinor: – Dette er galskap

Kriser krever at man holder hodet kaldt og tenker langsiktig. Hvis vi hadde vært godt i gang med utslippskutt nasjonalt, nettkapasiteten var optimal, og havvindsatsingen var godt i gang, hadde forlenget drift av gasskraftverket vært lettere å svelge. For da kunne forlengelsen vært for en kort periode.

Men slik det er nå, opplever jeg kravet om forlenget drift som et rødt flagg og et tydelig symptom på årevis med utsetting og manglende kriseforståelse. Derfor er vi kommet i denne situasjon, hvor den lenge varslede avviklingen blir vurdert utsatt i tolvte time.

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at vi ikke investerer nok til å møte fremtidens energibehov. Dette kan vi håndtere gjennom en betydelig økning i investeringene i ren energi, på tvers av teknologier og i alle markeder. Men realiteten i Norge er oljeskattepakker i krisetid, og ønske om statlig støtte til et gasskraftverk, i krisetid.

Natalia Golis tror ikke svaret på energikrisen er å utsette avviklingen av et gasskraftverk.

Vi politikere og næringslivet i Vestland har ambisjoner om å bli en nullutslippsregion. For å sikre våre industriarbeidsplasser må vi lykkes med å kutte utslipp og utvikle nye markeder. Industrien trenger insentiver, virkemidler, kapital og ressurser til å investere.

Det vil alltid være en krise som kan brukes til utsette vanskelige valg. EU ber nå sine medlemsland om å kutte 15 prosent av sitt gassforbruk. Vi i Norge bør også klare å kutte vårt energiforbruk. Så får vi heller selge den gassen til Europa som trenger den prekært til sin oppvarming.

Det som monner på kort sikt her hjemme, er en modig nasjonal satsing på alternativ oppvarming og energisparing for alle. Dette støttes ved at vi deler ut økte skatteinntekter flatt tilbake til forbrukerne og samtidig dekker halve kostnaden for strømsparingstiltak.

Dette vil få strømregningen ned, permanent. Det vil verne forbrukerne, avlaste vannmagasinene våre, styrke energisikkerheten vår og være solidarisk i en tid der energi brukes som våpen i Europa.

Fremover må vi evne å gjennomføre langsiktige strategier på infrastruktur for næringslivet, slik at vi er forberedt når det er lite vann i magasinene og vinden ikke blåser.

Slik det er nå, driver vi bare og lapper på konsekvensene av manglende politisk ledelse, også fra da Frp var i regjering. Det blir dyrt i lengden.