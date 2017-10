Gratulera kan ein gjera opp til 30-årsalderen.

Eg har hatt bursdag. Somme av oss har det frå tid til annan. Men her er det truleg store mørketal. Mange vil nemleg ikkje snakka om det, for då er det alltid ein eller annan utkropen idiot som spør om alder.

I våre dagar slepp ein likevel ikkje unna. Sosiale medium held styr på slikt, og det er jo kjekt å få helsingar med raud skrift frå gode vennar. Men du blir samstundes litt «offentlegisert» (motsett av privatisert) når 50+vennar gratulerer deg skriftleg på tidslinja (!) di på Facebook.

På fødselsdagen glepp eit år så og seia ut av hendene våre og glir inn i æva. Då er året og hendingane ute av vår makt og kan ikkje endrast. Angreknappen er deaktivert.

Eg har lenge lurt på kvifor vi gratulerer kvarandre når dette skjer. Er det ein så glitrande prestasjon å fylla 70 år, til dømes? Er det så innmari gromt å gjera opp rekneskapet og konstatera at ein no har sutla vekk endå eit år av den tildelte kvoten? Er det så frydefullt å vita at ein no har endå eit år mindre att på planeten?

Dersom svara på desse spørsmåla er nei, bør ein kunna reservera seg mot gratulasjonar på årmålsdagen. Ein kan for eksempel rykkja inn ein annonse i lokalavisa med tekst som «NN fyller år den x’te i y’te. Ønskjer ingen gratulasjonar, presangar eller blomar på dagen. Send heller eit bidrag til sykkelforbundet eller til misjonsarbeidet i indre Mongolia.»

Når ein kjem litt opp i åra og har passert den såkalla middagshøgda, bør ein faktisk bli kondolert på gebursdagen. Gratulera kan ein gjera opp til 30-årsalderen. Etter det begynner nedturen så smått, og i 40-åra får mange full panikk. Det er rett og slett ei fornærming å gratulera ein lett gråhåra og smått forfallen 45-åring med fødselsdagen!

Kvar alder har sin sjarm, heiter det i ei av mange livsløgner. I realiteten er det noko drit å verta gammal: Giktbroten og lemster i skrotten, syn og høyrsle som ei nepe, steingrått hår (av livsløgnarar kalla «livets sølv»), tilnærma komatilstand i den delen av hjernen der personnamn ligg lagra. Å bøya seg ned og knyta sine eigne skolisser, til dømes, er reine C-momentet. Når eg sjølv har fått krøkt meg ned med sukk og stønn både framme og bak, lurer eg ofte på om det er noko meir eg kan gjera med det same eg er der nede. I dei grovaste tilfella lurer eg derimot på kvifor eg i det heile har bøygt meg ned.

Det er beint fram livsfarleg å bli gammal. Ingen har overlevt det! Eg har hatt bursdag. Somme av oss har det. Nei, søren, den historia har eg kanskje fortalt før?