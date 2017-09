Den pasientnære fastlegen kan forsvinne.

Det har kommet klart frem i den politiske debatten at vi sliter med rekrutteringen til fastlegene både i by og land. Den yngre garde ser at arbeidspresset blir for stort og er redd for at kvaliteten på deres arbeid blir for dårlig. Derfor vil de unge legene heller arbeide i sykehus med fast lønn og ordnet arbeidstid.

Fastlegeordningen har blitt evaluert gang på gang av det norske folket til å være en av de beste statlige tjenestene vi har. Hvorfor det? Svaret er enkelt. Fastlegen:

er til stede når det trengs med nærhet og tillit.

vil i samarbeid med pasienten finne svaret på helseplagen.

er til stede på kontoret og kan finne ut på timen hvilke «småplager» som ødelegger en ellers fin hverdag og fikse dette der og da.

kan henvise videre når alvorlige hendelser inntreffer og kan utløse pakkeforløp for kreft der dette er nødvendig.

er på legevakt og kjører i hjemmebesøk når de akutte helseplagene opptrer.

stiller opp på samarbeidsmøter både på skoler, barnevern, Nav, tverrfaglige team og om du som pasient trenger vitne i en rettssak.

Da fastlegeordningen ble etablert i 2001 var kravene til hva vi skulle håndtere noe helt annet enn i dag. Vi fastleger ønsker at det skal være slik som Bent Høie har sagt i enhver valgtale: «Pasientenes helsevesen». Men skal vi fortsette å gi alle disse tjenestene må vi ha flere fastleger.

Slik det er i dag skal vi gjøre alle disse oppgavene like godt for i snitt 1200 pasienter hver. Det sier seg selv med enkel matematikk Bent Høie at dette klarer vi ikke å levere «på et nivå som er pasientenes helsetjeneste verdig».