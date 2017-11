Lang saksbehandlingstid skal ikke føre til at gjerningspersonen får strafferabatt.

I et innlegg i BT den 13. november skriver en modig 16 år gammel jente om hvor urettferdig hun opplever dagens praksis med strafferabatt er. Hun forteller at hun føler seg sviktet av rettsvesenet. Det er utrolig viktig at hun står frem og belyser denne saken, og jeg lover å gjøre det jeg kan for å endre denne praksisen. Det skal ikke være slik at lang saksbehandlingstid gjør at gjerningspersonen får strafferabatt. Særlig ikke i saker i som omhandler vold og overgrep mot barn.

Slike saker tar vanligvis lengre tid å behandle på grunn av sakens alvorlighet, og jeg mener det er helt urimelig at dette skal føre til at den som har begått den kriminelle handlingen får mildere straff.

Dette er en praksis vi vil til livs. Vi kommer derfor fremover til å jobbe for å avskaffe denne typen strafferabatt i saker som gjelder overgrep og vold mot barn. Det er rett og rimelig at den kriminelle skal sone straffen sin fullt ut, uavhengig av hvor lang saksbehandlingen måtte ta. Det handler om å ta rettssikkerheten til de som har blitt utsatt for slike handlinger på alvor.