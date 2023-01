Det er ikke synd på dem som har byttet peis

Det er bedre for miljøet, og det lønner seg.

Innsenderen har byttet til rentbrennende peis selv om hjemkommunen ikke krever det.

Hans Schaefer Valestrandsfossen

Debatt Dette er et debattinnlegg.

I BT fredag 6.1. ble det påstått at en familie i Bergen led et stort økonomisk tap fordi de skiftet fra gruepeis til rent brennende.

Jeg har selv gjort det samme for to år siden, selv om Osterøy kommune ikke krever det. Årsaken er at det er bedre for miljøet utenfor huset og at det lønner seg.

Hans Schaefer har ikke sympati for dem som måtte skifte til rentbrennende peis.

I en fyringssesong på 120 dager gikk det med cirka 60 sekker ved (litt mer på kalde dager, litt mindre ellers). Nå er forbruket mindre enn halvparten, altså minst 30 sekker spart. Det er 4500 kr i året.

I tillegg slipper jeg å sortere ut gran og annen ved som spretter, fordi glør holder seg i den lukkede peisen. Jeg slipper også å holde oppsyn med fyren til den er helt utbrent. Jeg anslår den sparte arbeidstiden til 10 timer i året = 2000 kr.

Grethe og Arve Berg fortalte i BT 6. januar at de har sendt krav til kommunen for utgifter de hadde ved bytte av peis.

Jeg skal bare antyde at en av og til glemmer å åpne spjeldet før en fyrer, med de svineri det medfører, eller glemmer å lukke etterpå, med påfølgende varmetap. Eller hva som skjer når et barnebarn finner det for godt å spre trekullrester til ymse steder.

Vi slipper også rennende stearinlys, fordi det ikke er trekk i rommet lenger. Ellers blir mye mer av varmen i rommet, noe kråkene på taket dog er mindre lykkelige med.

Mindre aske er der òg. Men hvis jeg bare regner de to store faktorene, så sparer vi altså 6500 kr i året, på en investering på 42.000 kroner.

Med noe i renteutgifter gir det en nedbetalingstid på cirka syv år. Det lønner seg mer enn vårt solcelleanlegg som trolig har ti års nedbetalingstid.

Så hvis en skal regne «break-even» med Bergen kommune, burde ekteparet betale 6500 kr i året til kommunen etter 2030.