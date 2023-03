La Storken få leve for alltid!

Den største gaven vi fikk på Haukeland, var tid.

Sandra Larriva Henaine reiste fra Oslo til Bergen for å føde på Storken, Haukeland universitetsjukehus. Nå er datteren ett år.

Sandra Larriva Henaine Småbarnsmor

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var bare en knapp måned igjen til termin da jeg, mannen min, familiens firbeinte og den stadig større kulemagen min steg ombord på toget fra Oslo til Bergen. Med gravidpute og fødeball stuet sammen i kupeen, forlot vi hjemmet vårt i Oslo.

Jeg var 40 år da jeg ble gravid med datteren vår. Og selv om helsen min var helt normal, førte ene og alene alderen min til at merkelappen «høyrisiko» ble satt på en problemfri graviditet. Stadig flere «nei» ble en stadig større kilde til stress: Jeg kunne ikke gå over termindato. Jeg fikk ikke føde på ABC-klinikken. Jeg ville ikke få føde i vann; jeg måtte overvåkes elektronisk konstant.

I månedene som fulgte vokste bekymringen i meg, og jeg gjorde meg mentalt klar til kamp. Frykten fikk fotfeste, og gradvis flyttet jeg fra kroppen og inn i hodet – den perfekte oppskriften for en fastlåst fødsel.

Her er Sandra Larriva Henaine på Fløyen, to uker før fødselen.

Så, i romjulen, på juleferie hos familien i Bergen, ringte vi Bergens alternative fødestue.

«Min kone ønsker å føde på Storken», sa mannen min.

«Har dere en øvre aldersgrense?»

«Hvor gammel er hun?», spurte de.

«40», svarte han.

Og så skjedde noe som endret alt.

«Nydelig. Dere er hjertelig velkommen her», var svaret han fikk.

«Dere trenger ikke søke. Bare ring når hun har rier, og så tar vi det derfra.»

Fra det øyeblikket, fikk jeg ro. Hodet hvilte og hjertet jublet.

Det regnet så å si hver eneste time av hver eneste dag den januarmåneden i Bergen. Men så, for første gang på ukevis, vendte lyset tilbake. Solnedgangen 14. februar, 2022 – Valentinsdagen – var så spektakulær at det rant inn med bilder på telefonen min utover kvelden.

Bare noen timer etter begynte riene, og vi visste hvem vi skulle ringe.

Da vi ankom Storken i morgentimene, ble vi møtt med en trygg ro, og rommet vi fikk ble vårt gjennom hele fire vaktskift. Trettito timer etter første rie kom datteren vår til verden.

Vi ble på Storken i dagene som fulgte etter fødselen. Der fikk vi sjansen til å fortape oss totalt i den magiske kjærlighetsboblen som førstegangsforeldre, med tid og rom til å la kroppen heles og varsomt vokte over det skjøre, nye livet som lå ved siden av oss.

De færreste kan reise 460 kilometer for å få den fødselsopplevelsen de ønsker, innser Sandra Larriva Henaine, som fotograferte mannen og datteren på Storken like etter fødselsen.

I fødselsebrevet mitt skrev jeg at jeg ønsket meg en «svært erfaren jordmor». Jeg så for meg noen som i stor grad skulle vise meg hvordan å føde. Der tok jeg feil. Etter fødselen har jeg skjønt at en virkelig erfaren jordmor har en grunnleggende tro på at kvinner vet hvordan de føder sitt eget barn, og bare bryter inn når hjelp trengs.

Når jeg i dag, med en ett år gammel datter, ser tilbake på fødselsopplevelsen vår på Storken, innser jeg at den største gaven vi fikk verken var det store rommet, akupunkturnålene eller den ekstra sengen for mannen min. Det var tiden vi fikk, uforbeholden tid. Den typen tid som bare blir gitt i total tillit.

De fleste vordende mødre vil ikke kunne reise 460 kilometer for å få den fødselsopplevelsen de ønsker. Vi var heldige som kunne lene oss på min manns familie i Bergen i tiden før og etter fødsel. Men for alle som bor i Bergen og områdene rundt, så håper jeg Storken får leve for alltid.

Nå som ABC-klinikken i Oslo har stengt dørene for godt, så tenker jeg mye på alle kvinnene som i skrivende stund finpusser sine fødselsbrev, i håp om at deres ønsker vil bli møtt og respektert. Mitt håp er at de, om ikke annet, får den tiden og tilliten de trenger, og som de så dypt fortjener. Da er mye gjort.