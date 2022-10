Bergen Høyre er ikke lenger et ansvarlig parti

De brøler høyt, men smelter alltid vekk når det gjelder. Det bør hele byen merke seg.

Christine Meyer har tidligere uttalt til BT at hun ikke har noe sterkt ønske om å gå på som byrådsleder nå.

Lubna Jaffery Stortingsrepresentant for Ap

Bergen Høyre har over tid satt seg i et fast mønster. Gang på gang gjør de seg høye og mørke, men når de merker varmen fra kjøkkenet, så smelter de helt bort.

Slik blir det å få Bergen Høyre til å faktisk ta ansvar for noe de har gjort, som å gripe og holde en isbit. Den krymper raskt og renner vekk fra deg.

Aldri har dette vært tydeligere enn den siste tiden. For Christine Meyer og hennes krets var det meningsfullt å kaste sin mangeårige toppkandidat Harald Victor Hove ned fra tronen. Men det var åpenbart ikke like spennende å faktisk bli byrådsleder når det gjelder.

Allerede i bybanestriden så man dette: Det var spennende og meningsfullt for Høyre å fronte et trasévalg som ikke var utredet.

Det er en populær misforståelse at Høyre bare frontet et tunnelalternativ, det gjorde de ikke: De frontet en løsning som aldri hadde vært undersøkt og hvis økonomiske og tidsmessige konsekvenser dermed var helt uoverskuelige.

Roger Valhammer kunne ikke stå inne for løsningen bystyret bestemte, og trakk seg. Høyre hadde flertall for å innføre bybaneløsningen de ivret sånn for. Men hva skjedde? Jo, det smeltet bort.

Et år senere var det spennende å stille mistillit mot en byrådsleder og et helt byråd. Men åpenbart ikke like spennende å faktisk ta over og gjøre jobben selv.

Fredag kveld var Charlotte Spurkeland tydelig på at de var klare. Forrige mandag ville ikke Meyer ta ansvar, men har likevel «kaffesamtaler» på borgerlig side. Mandag denne uken var Høyre klare igjen. Bergen fortjener ikke en slik vingling.

En kunne latt seg overraske, men som sagt er dette et mønster. Mønsteret demonstrerer en type feighet og en type unnfallenhet som vi vanligvis ikke ser fra Høyre.

Etter mange nok eksempler er konklusjonen enkel: Høyre er ikke lenger et ansvarlig styringsparti i Bergen. De siste årene har vist at de alltid smelter bort når det gjelder. Det bør hele Bergen merke seg.

