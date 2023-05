Byrådet svikter Vestlandet

Uten Hordfast vil tyngdepunktet på Vestlandet på sikt flyttes sørover, og Oslo-regionen blir enda sterkere.

Slik illustreres brodelen av E39 Hordfast over Bjørnafjorden.

Marit Warncke Ordførerkandidat for Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ap-byrådet sier nei til Hordfast og skaper med det usikkerhet om Norges beste prosjekt. Det fremstår som om byens nåværende byråd ikke skjønner Bergens rolle som Vestlandets hovedstad. Dette er meget alvorlig!

I sør rustes veinettet opp med firefelts Rogfast-tunneler som er under bygging og ferdigstilles i 2031. Ny E39 mellom Sandnes og Kristiansand bygges ut til firefelts motorvei av Nye Veier AS.

Hordfast handler om å binde vestlandskysten videre sammen nordover – og danne en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Uten fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger blir det vanskelig å skape en motvekt mot Oslo, skriver Marit Warncke.

Rogfast og Hordfast og ny vei imellom vil redusere reisetiden fra ca. 5 til 2,5 timer mellom Norges to nest største byområder – og med nær 200.000 mennesker i Sunnhordland og på Haugalandet.

På denne strekningen skapes det store verdier for Norge. Nær 30 prosent av våre eksportinntekter utenom olje og gass skapes her. Dette er et næringsliv som må ha konkurransedyktige mobilitetsforutsetninger for å utvikle seg videre.

Stavanger, Bergen, Haugesund og Stord med en millioner mennesker er det eneste området i Norge som har en geografisk størrelse og tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å utgjøre et tyngdepunkt mot Oslo – dersom vi får ned reisetiden.

Derfor handler dette også om å bygge en motvekt til en stadig sterkere tiltrekning fra Oslo-området på kompetanse, unge mennesker og næringsetableringer.

Byrådet blander kortene når de trekker byvekstavtalen inn i argumentasjonen mot Hordfast. Prosjektet handler om regional mobilitet og fjerning av en flaskehals for nødvendig utviklingen på Vestlandet.

Dette er på lik linje med storstilt motorveiutbygging og kraftig mobilitetsutvikling på begge sider av Oslofjorden mot Kristiansand, Sverige og nordover mot Lillehammer.

Forskjellen er imidlertid at her planlegges og bygges også høyhastighetsjernbane i alle retninger parallelt med firefelts-motorveier. Jernbane har dessverre ikke vi, så det skulle bare mangle om ikke Vestlandet i alle fall får en skikkelig firefeltsvei nord-sør.

E39 Hordfast over Bjørnafjorden er viktig for å binde Vestlandet sammen, mener innsenderen.

Det er dette byrådet nå forsøker å hindre, med det resultat at tyngdepunktet på Vestlandet på sikt flyttes sørover og Oslo-regionen blir enda sterkere.

Det ønsker vi ikke i Høyre, derfor sier vi et klart og selvsagt ja til fergefri E39 og Hordfast!