Regjeringen svikter dem som trenger det mest

En katastrofe å fjerne de private klinikkene.

«Det er på tide at venstresiden setter pasientenes helse foran sin egen ideologibaserte symbolpolitikk», skriver Sondre Torvanger Hillestad.

Sondre Torvanger Hillestad Ungdomskandidat til bystyret, Bergens Unge Høyre

Flere pasienter innen rus har valgt private behandlingssteder, selv om Helse Vest har hatt 77 ledige sengeplasser. Regjeringen må ta av seg sine ideologiske skylapper og se enkeltmenneskene bak statistikken.

Når det er ledige sengeplasser i den offentlige rusomsorgen, og samtidig ventelister i de private klinikkene, forteller det oss to ting:

De privates supplement i rusomsorgen har sørget for at vi i dag har stor samlet kapasitet til å behandle rusavhengige. Pasientene velger heller det private tilbudet enn det offentlige.

Dette vitner om en rusomsorg med stor kapasitet og høy kvalitet, takket være de private klinikkene. Derfor blir det helt feil at regjeringen nå legger ned det private tilbudet, til fordel for det offentlige.

Fra årsskiftet blir fritt behandlingsvalg innenfor rusomsorg avviklet. Dette vil i praksis fjerne de private aktørene som tilbydere innenfor rusomsorgen, siden kun de med stor lommebok har råd til å gå dit. Flere private klinikker har allerede varslet at de stenger dørene fordi de ikke kan drive uten fritt behandlingsvalg, blant annet klinikken på Fanafjellet her i Bergen.

Innsenderen er kritisk til at 29 sengeplasser for rusbehandling på Fanafjellet forsvinner.

Det er absolutt ingenting i dag som tyder på at det private tilbudet er dårligere enn det offentlige. Tvert imot indikerer pasientenes valg av private fremfor offentlige at de synes de private tilbyr en bedre behandling. Det å da legge ned de private og fjerne valgfriheten til pasientene, blir å rane pasientene for muligheten til å velge det beste tilbudet.

Fakta Fritt behandlingsvalg Regjeringen Solberg utvidet ordningen med fritt behandlingsvalg i 2015 til å omfatte godkjente privatklinikker uten avtale med helseregionene.

Ordningen domineres av aktører som gir langvarig behandling innen rus og psykiatri, viser årsrapporten.

I 2021 ble det utbetalt 514 millioner kroner. 301 millioner av dette gikk til rusbehandling av 753 pasienter. 116 millioner til psykiatrisk behandling av 308 voksne.

Blant dem som tilbyr kirurgi og annen somatisk behandling, er interessen for å delta liten på grunn av lave satser.

Regjeringen vil avvikle ordningen fra nyttår, men la pasientene få avslutte pågående behandlinger. Les mer

Alle mennesker er ulike, og man har ingen garanti for at samme behandlingsforløp virker på alle – spesielt ikke noen så sårbare som rusavhengige. Nettopp derfor er det viktig å gi et variert tilbud med reell valgfrihet. Staten vil aldri ha ressursene og kapasiteten til å drifte et så variert og godt tilbud alene, som de private gjør i dag. Derfor er det å fjerne de private klinikkene fra tilbudet, en katastrofe.

Når vi ser tall som de BT skriver om 20. september, ville det beste for rusomsorgen vært å tilrettelegge for at de private kan utvide sin kapasitet – ikke strupe dem ved å legge ned fritt behandlingsvalg.

Det er på tide at venstresiden setter pasientenes helse foran sin egen ideologibaserte symbolpolitikk. Regjeringen for vanlige folk nedprioriterer gang på gang dem som trenger mest omsorg og varme i samfunnet, og begrunner det med at det offentlige kan gjøre jobben bedre selv. Det er et svik mot pasientene.