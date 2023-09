Hvordan forklarer jeg pappa at han må flytte?

Etter tre år på samme sykehjemsavdeling hadde pappa endelig landet. Nå, når han er uten språk og motorikk, kommer beskjeden om flytting.

Som pårørende er man hjelpeløs mot argumentet «vi har ikke nok ressurser», skriver Ingrid Roarsdatter Aarekol. Faren, Roar Christiansen, bor på sykehjem. Hun sørger for at han får komme ut.

Ingrid Roarsdatter Aarekol

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

La meg fortelle deg litt om pappaen min.

Pappa har jobbet som fotograf og journalist hele sin voksne karriere. Veldig ofte har reportasjene hans handlet om dem som har tapt i livets lotteri. Dem som er nederst på rangstigen i samfunnet.

I 2005 vant han pris for verdens beste portrettbilde for bildet han tok av narkomane og aidssyke Wenche. Han ga oss et innblikk i hvordan det er å leve et liv fullstendig avhengig av andre. Det være seg pårørende eller velferdsstaten.

Så, i en alder av 62, ble pappa diagnostisert med Alzheimers. Han havnet i den uheldige kategorien, unge med demens. En sykdom som sakte, men sikkert trenger seg inn i hodet ditt og bit for bit tar fra deg hvem du er.

Ingrid Roarsdatter Aarekol

Pappa er sta og viljesterk. Da han ble skrevet inn på sykehjem for unge personer med Alzheimers, var dette mot hans vilje.

Flere ganger rømte han fra sykehjemmet, noe som endte med at personalet måtte barrikadere vinduet hans. Men etter hvert opplevde vi at pappa ble tryggere med tilværelsen på hjemmet.

Det var flinke og gode ressurser rundt ham. En primærkontakt som over tid har kommet gjennom pappas mange lag og blitt en god venn. Avdelingen ble hans hjem, og ansatte og andre beboere ble hans nærmeste familie.

Når familien kommer, smiler han bredt, skriver Ingrid Roarsdatter Aarekol. Her er de sammen mens faren fortsatt var frisk.

Nå, tre år senere, har pappa lite språk igjen og kan bare gå ved hjelp av rullator. Men selv med så lite språk og motorikk ser vi at han er med oss. Når familien kommer på besøk, smiler han bredt.

Han har glimt i øyet og fnyser av oss hvis vi sier noe teit. Tar du ham i hånden, tar han imot håndtrykket i et fast grep. Rett som det er viser han takknemlighet ved å stryke deg varsomt på kinnet.

Dette er ham. Pappa. Sånn han alltid har vært.

For kort tid siden fikk vi en telefon. Pappa skulle flyttes til en annen avdeling. I praksis skyldes flyttingen lite ressurser og plassmangel. En annen pleietrengende hadde behov for rommet hans.

Alle pappas eiendeler måtte flyttes til et rom én etasje opp. Han skulle få ny primærkontakt, nytt personale og helt andre beboere å forholde seg til.

I et kaos av flytteesker, bilder av kjente på gulvet og svarte søppelsekker, sitter pappa uten mulighet for å uttrykke seg. Det er lite igjen av trygge rammer og kjente ansikter. Dette, som vi gjennom hele hans sykdomsforløp er blitt fortalt er viktige tiltak for å bremse sykdommen.

Men pappa er ikke utagerende og sier ikke ifra. Dette gjør det lett å nedprioritere ham.

Jeg har troen på at personalet prøver så godt de kan å skape livskvalitet under de forutsetninger de får utdelt. Men sykehjemmet, som de fleste andre sykehjem, er lavt bemannet.

Det meste av pleiernes tid går med til stell, matlaging og praktikaliteter. Lite tid er igjen til å gå tur med beboerne, ta dem med ut i frisk luft, snakke med dem. Pappa, på 68 år, blir overlatt til seg selv, uten annen stimuli enn andre ukjente beboere med demens. Alene foran en TV store deler av døgnet.

Som pårørende er man hjelpeløs mot argumentet «vi har ikke nok ressurser». Og nå har vi fått vite at det fra nyttår skal nedbemannes ytterligere.

Vi har hørt det tusen ganger før. At helsevesenet blir nedprioritert, at det er for få ansatte på sykehjem. Ekkoet ringer i hodet på oss, vi er så lei av denne diskusjonen. Likevel opplever vi gang på gang at helsetilbudet blir skalert ned på bekostning av de mest sårbare av oss.

Så nå, kort tid før valget spør jeg dere, alle kommunepolitikere: Hva kan dere gjøre for pappaen min? Hvordan skal dere sørge for at de ansatte på sykehjemmet har nok folk og ressurser til å gi pappa et forsvarlig helsetilbud? Ikke bare et tilbud som omfatter stell og mat, men et tilbud som oppleves som meningsfylt, med menneskelig kontakt og tilstedeværelse?

For husk dette: En dag er det kanskje du som sitter der, foran TV-en, og savner en å snakke med.

Innsenderen jobbet som journalist i BT i 2017. Faren hennes, Roar Christiansen, var fotograf i avisen i en mannsalder.