Vi som bor her, er også mennesker

La oss også få en offentlig satsing i Vågsbunnen.

Sissel Hafstad mener beboere i Vågsbunnen i større grad enn andre forventes å akseptere det såkalte «mangfoldet» i form av rusavhengige.

Sissel Hafstad På vegne av Lille Øvregaten Vel

For oss beboerne i Vågsbunnen, både voksne og barn, betyr det daglige møter med folk som er så nedkjørt at de, liggende på brosteinen, setter sprøyter i halsen.

Vi ser rusede som urinerer på kirkedøren og gjør fra seg i smauene. Vi opplever brannfarlige innbruddsraid utført av rusede som ikke vet hvor de er, og som gjerne sitter blant brennbart avfall og smelter heroin over åpen ild.

Rusede som klorer opp brostein med bare fingrene eller endevender blomsterpotter og bed fordi de tror det ligger gjemt narkotika der.

Her lever vi side om side med mennesker som ingen egentlig bryr seg om, vi redder dem fra overdoser eller fra å fryse i hjel – vi snakker med dem og behandler dem som medmennesker.

Vi tar disse menneskene på alvor! Ja, dette er mennesker som er noens bror, datter eller klassekamerat. Men er dette livet i nød og fornedrelse verdig velferdsstaten Norge?

Det er dette politileder Morten Ørn kaller «mangfold», men det er vel ikke en naturlov at rusavhengige lever i rennesteinen mens velmenende frivillige gir dem kaffe og vafler og kanskje en porsjon kristent frelsesbudskap? Er dette den virkelig omsorgen disse menneskene trenger?

Veldig ofte konkluderes det med at dette «mangfoldet» må vi bare leve med. Det er ganske tydelig at de ansvarlige myndighetene ikke egentlig prøver å få disse fortapte sjelene bort fra det uverdige livet i rennesteinen, et liv preget av både fysisk og seksuell vold.

Beboere i Vågsbunnen og i et område ved Strax-huset på Laksevåg forventes å akseptere dette såkalte «mangfoldet» i mye større grad enn resten av Bergens befolkning.

Gatelivet er ikke preget av «mangfold» som dette verken i Sandviken, Ytrebygda, på Lyngbø, i Morvik eller for den saks skyld på Torgallmenningen. Der får folk gå i fred på gaten og slipper å føle seg utrygge i sine egne hjem.

Det har blitt lansert en rekke forslag til løsninger over mange år, men få av tiltakene har blitt satt ut i livet. «Huset» i Sverres gate er et positivt unntak i så måte, all ære til dem som har lykkes med dette brukerstyrte tiltaket. Men hvor blir det av MO-senteret sentrum som ble lovet for et par år siden?

Rusmisbrukerne må få et sted å innta sine stoffer innendørs, i kontrollerte former og med medisinsk assistanse dersom politikerne virkelig mener alvor med legaliseringen.

Det kommunale bygget i Allehelgens gate 5 står tilnærmet tomt på femte året. Få i gang et dagsenter for inntak av tunge stoffer der – dette bør være en utmerket lokalitet for et slikt tilbud.

Det er kanskje lettest for ordensmakten å holde rusmarkedet samlet på en plass, i relativ nærhet til politistasjonen. Men det å i praksis tilrettelegge for rusmisbruk på gateplan handler også om andre grupper.

Både narkotikamiljøet i seg selv, men også frivillighetens velmente tilbud tiltrekker seg også psykisk syke, til dels med alvorlige, ubehandlede lidelser og utagerende atferd.

Andre grupper som samles om «honningkrukken» er byens, eller kanskje snarere hele regionens bostedsløse. De yrkeskriminelle med havarerte liv etter gjentatte fengselsopphold, mange av dem voldelige, samles også i strøket vårt, enten de har rusproblemer eller ikke. De livnærer seg gjerne som smålangere, de færreste av dem har muligheter på arbeidsmarkedet.

Avkriminalisering av narkobruk er i ferd med å bli en realitet, og politiet har langt på vei også gitt opp å få bukt med gateomsetningen. Den eneste logiske konsekvensen av å avkriminalisere narkobruk, må bli at narkotika, på samme måte som alkohol, omsettes i kontrollerte former i offentlig kontrollerte utsalg til en fastsatt pris.

Bare på den måten kan man ta bunnen ut av det illegale narkomarkedet. Med den enorme profitten som finnes i «narkonæringen», betyr såkalt «avkriminalisering» at et stort kriminelt miljø – altså næringen som står for narkotikaomsetningen – får utvikle seg fritt. Er det en slik fremtid vi ønsker i denne byen?

Vi må tydeliggjøre konsekvensene av dagens laissez-faire-holdning: Rusmiljøet vokser, rusavhengige forkommer i rennesteinen, bomiljøet ødelegges og middelalderbyen forvitrer, eller i verste fall brenner den ned.

Det er ikke humanisme å la unnfallenheten råde: Å snu seg vekk og se en annen vei og late som om de svakeste gruppene lever det livet de ønsker selv – at de velger et liv i rennesteinen!

Lille Øvregaten Vel inviterer til debatt i Skolemuseet i Lille Øvregaten 6. juni, og har fått Anders Magnus til å spørre ut lokalpolitikere om hva de konkret mener om utfordringene vårt nærområde står i. Hva står det i deres valgprogrammer?

La oss også få en offentlig satsing i Vågsbunnen der virkelig livskvalitet og bokvalitet er målet – et byfornyingsprosjekt der menneskene i middelalderbyen står i sentrum.