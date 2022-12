Hver gang jeg måker snø, skjer det samme

Kan Bergen kommune vennligst la være å mobbe oss som overholder måkeplikten?

Bildet er fra tirsdag.

Hver gang det kommer merkbart med snø i Bergen, sender kommunen «mobberne» sine etter pliktoppfyllende huseiere.

Det er nemlig slik at etter politivedtektene i Bergen har huseiere plikt til å blant annet måke snø på fortau, slik at ferdsel ikke blir hindret.

Hjemmelen finnes i «Forskrift om politivedtekt, Bergen kommune, Hordaland», også kjent som «FOR-1999-10-26-1110» og lettest tilgjengelig hos Lovdata. Om en leser raskt gjennom teksten, er det er ingen tvil: Huseier har plikt til å sørge for at ferdsel på fortau er mulig, ved å måke og strø når det er behov for det.

Peter N. M. Hansteen bor og måker i Sandviksveien.

Men dette saboterer kommunen systematisk, i alle fall for oss i de eldre bydelene. Hver eneste gang det har kommet snø i alle de år jeg har bodd i Sandviksveien, skjer det samme:

Det kommer snø, jeg går ut og måker og strør så snart det er praktisk mulig.

Og kort tid etter, kanskje opptil et par timer senere, kommer brøytebil som fyller opp fortauet igjen med snø. Og jeg må ut igjen for å bli kvitt snø, isklumper og grus som kommunen altså har lagt fra seg på fortauet. Som jeg har plikt til å holde rent, under trussel om bøter.

Kort og godt, kommunen pålegger meg en plikt de rutinemessig saboterer. Den atferden kalles i de fleste sammenhenger i samfunnet for mobbing.

Det aner meg at kommunens snøryddere først og fremst er opptatt av å få snøen vekk fra veien så bilene kommer frem, men det må stå i kommunens makt å få disse til å skaffe fremkommelighet for biler uten å avskaffe all fremkommelighet for alle som skal ferdes på fortauene.

Jeg regner med at det som godt kan oppleves som mobbing og sabotasje, egentlig skyldes udugelighet. Uansett årsak har kommunen ansvar for ulempene de belemrer oss med, vi som gjør det vi kan for å overholde de pliktene som kommunen pålegger oss.

Dersom det er for vanskelig å skaffe snøryddere som klarer gjøre jobben uten å ødelegge for andre, må kommunen belage seg på å betale for ulempene de skaper.