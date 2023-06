Hun viste kjærlighet til noen hun aldri hadde møtt før

Dette er en historie om uselvisk kjærlighet.

«Hver gang døren til det lille familierommet vårt åpnet seg, kom det et nytt, magisk menneske inn», skriver Silje Bøyum. Hun vant 2. plass i BTs skrivekonkurranse.

Silje Bøyum Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Min datter kom til verden i desember. Det var Luciadag og snø, jeg satt i stuen og så «You’ve got mail» mens samboeren min satte safrandeig på kjøkkenet. De lussekattene rakk vi aldri å spise, for plutselig måtte vi slippe alt vi hadde i hendene og reise til sykehuset. Selv om jeg i praksis hadde vært en tomannsbolig hele året, følte jeg meg veldig alene. Barnet skulle ut, og det var ingen andre enn meg som kunne gjøre jobben.

Vi kjørte lydløst gjennom de hvite gatene, byen allerede klinisk og ren, som om den var forberedt på det som skulle komme. Jeg tenkte på babyforumet på Kvinneguiden, hvor en kvinne hadde skrevet at: «Rier føles ut som om ryggen knekker om igjen og om igjen, samtidig som om magen føles ut som den skal eksplodere». En annen forklarte det slik: «Jeg synes det kjentes ut som å kaste opp med underlivet, for å deretter sprenges fra innsiden. Neste gang håper jeg på epidural.» Det var en lite oppløftende tanke da vi parkerte utenfor kvinneklinikken.

Silje Bøyum og samboer Kristoffer Melland med lille Klara mellom seg.

Vi fikk tildelt et rom med store vinduer som så ut over byen. En liten radio i vinduet spilte «Driving home for Christmas». Lite visste jeg at jeg kunnet rukket å høre den 4.33 minutter lange sangen 166 ganger til før fødselen var over. Den første jordmoren kom og gikk. Jeg hadde såpass vondt at jeg ikke la merke til at hun var borte før en kvinne med mørk hestehale og briller kom og introduserte seg som min nye jordmor.

Og det er her min historie om kjærlighet egentlig begynner. For dette er en historie om medmenneskelighet. Om kjærlighet for andre mennesker, og for yrket sitt.

Fra det sekundet jeg hadde fått vite at jeg var gravid, gruet jeg meg til fødselen. Jeg gledet meg til å møte barnet mitt, men gruet meg til måten det skulle skje på. Jeg prøvde å ikke tenke så mye på det, men denne morgenen blusset frykten opp i meg på nytt. For hva om jeg ikke klarte det?

Skrivekonkurransen «Min historie om kjærlighet» Hvordan fant du kjærligheten? Eller kanskje jakter du fremdeles på den?

BT inviterte leserne til å skrive om kjærlighet av alle slag – til kjæresten, hobbyen eller fotballaget. Vi fikk drøyt 150 svar.

I ukene fremover vil vi publisere de tre vinnerne og et utvalg av de beste innleggene fra konkurransen.

Men den store klumpen i magen (frykt, ikke baby) forsvant fort da jordmoren min introduserte seg. Hun tok imot meg med en varme og omsorg jeg aldri har opplevd maken til. At hun brant for jobben sin, var tydelig fra første sekund. At hun var svært faglig dyktig og kompetent, var like lett å se. Likevel – det viktigste hun gjorde for meg den dagen var å være et medmenneske. Å vise ekte kjærlighet for noen hun aldri før hadde møtt og kanskje aldri ville møte igjen. Det skulle vise seg å bli helt avgjørende.

Fødselen min gikk nemlig ikke etter planen, og det oppsto komplikasjoner jeg er glad jeg ikke visste om på forhånd. Jeg har aldri før vært så sliten og redd, men jordmor var der hele veien. Hun ga meg gul saft og en hånd å holde i. Det tok tolv timer fra jeg kom inn dørene på sykehuset til jeg hadde babyen min i armene, og jeg hadde aldri fått det til uten jordmor og leger som heiet, støttet og trøstet. Det viste seg altså at fødsel var en lagsport likevel.

Dagene på barsel var som et slags helsefaglig Narnia. Hver gang døren til det lille familierommet vårt åpnet seg, kom det et nytt, magisk menneske inn. Alle var trygge, flinke og morsomme, og det ble langt mer barselslatter enn barseltårer. Jeg gledet meg til å prate med dem, og følte meg utrolig heldig.

Da tiden på Storken var over, var det både skummelt og vemodig å reise hjem. Men to ting hadde vokst enormt mens vi var på sykehuset: deigen på kjøkkenbenken, og troen på den uselviske kjærligheten og omsorgen for andre.

Tusen takk til alle på Storken, og en ekstra stor takk til Henriette.