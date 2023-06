Høyre styrker folks privatøkonomi

Lokale skatter og avgifter kan reduseres for å gjøre privatøkonomien til folk bedre.

Ap i Bergen mener reduksjon i eiendomsskatten betyr dårligere tjenester. Det henger ikke sammen med at de i desember kunne stemme for dette, mener Eivind Nævdal-Bolstad (H).

Eivind Nævdal-Bolstad Høyre, leder av Utvalg for finans, kultur og næring, Bergen bystyre

Vi må ta på alvor at matvarepriser, strøm, lån og andre levekostnader har økt dramatisk.

Høyre mener kommunen kan gjøre mye mer for å løse sine egne utfordringer, uten å sende regningen videre til de som bor her i byen. I motsetning til mange andre partier, så er det ikke et mål for Høyre å gjøre det enda dyrere å bo i Bergen.

Både lokale skatter og avgifter kan reduseres for å gjøre privatøkonomien til folk bedre. Med Høyres opplegg skal bergenserne få mer å rutte med enn i dag, samtidig som kvaliteten på tjenestene skal bli bedre.

Da Høyre sikret byen et budsjett i desember, fikk vi gjennomslag for å kutte eiendomsskatten med 18 millioner. Samtidig vedtok budsjettpartnerne å effektivisere for 100 millioner de neste fire årene. Det er altså fullt mulig å satse massivt på helse samtidig som kommunen lar være å kreve inn mer skatt fra bergenserne.

Vi prioriterte i budsjettet mat og aktivitet til eldre, og i årene fremover skal vi bygge langt flere sykehjemsplasser og sikre kvalitet i tjenestene.

Ettersom Ap i Bergen mener reduksjon i eiendomsskatten betyr dårligere tjenester, så henger det ikke sammen med hvordan de i desember likevel kunne stemme for dette. Særlig når gruppeleder Geir Steinar Dale også har trukket dette frem som positivt.

Dette valget handler om hvem som ønsker å gi Bergenserne mer å rutte med, og hvem som ønsker økte skatter. Høyre er klinkende klar på hva vi mener: Fjerne eiendomsskatten, med mål om halvering i neste bystyreperiode. Det tilsvarer litt over 100 millioner kroner i året, eller cirka 0,4 prosent av kommunens totale budsjett på over 26 milliarder kroner. Det er altså store rom for samtidig å sikre bedre tjenester.

Høyre skal være garantisten for en smart og effektiv kommune som evner å prioritere fremfor å kreve inn mest mulig penger fra bergensere i eiendomsskatt.