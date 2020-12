Hvorfor spurte ingen meg om julen?

Jeg har selv blitt møtt med fordommer og har derfor bestemt meg for å dele mine historier.

Thurka Vasantharajan satt igjen med en klump i magen etter julelunsjen. Foto: Privat

Thurka Vasantharajan Lektor, Bergen sentrum

Endelig er siste skoledag før jul over. Vi hadde en fin juleavslutning i klassen og elevene er nå sendt hjem. Nå skal jeg snart møte mine kollegaer og spise julelunsj med dem, før jeg skal hjem og pakke for å reise østover til familien. Nå er det juleferie for meg også.

Jeg ser på døren til arbeidsrommet vårt at det henger en plakat hvor det står at vi på teamet er hjertelig velkomne til å sitte sammen i klasserommet til en kollega. «Åh! Herlig!» tenker jeg, og spør en kollega om å bli med meg opp. Vi tar med oss esken med mat vi fikk av ledelsen og går opp.

Vi setter oss ved siden av hverandre og prater sammen mens vi nyter julelunsjen. I bakgrunnen hører jeg praten går mellom de andre i kollegiet.

Plutselig hører jeg en kollega spør ut i rommet hva den ene skal i julen, og raskt er alle med i denne samtalen. Alle blir spurt om hva de skal i julen. Jeg venter spent på å bli spurt. Jeg gleder veldig til å dele min historie. Men det samtalen stopper etter at nest siste mann blir spurt. Det blir aldri min tur.

Jeg får en klump i magen og sitter igjen med en tom følelse. Jeg ventet jo på å bli spurt. Hvorfor ble ikke jeg spurt? Glemte de meg? Var de usikre på om det var innafor å spørre meg siden jeg har en annen bakgrunn? Var de redde for å sette meg i en dårlig posisjon?

Jeg jobber på en barneskole hvor jeg er en av få lærere med minoritetsbakgrunn, samtidig som skolen har en betydelig andel flerspråklige elever. Jeg har ofte gjennom årene møtt fordommer fordi jeg har foreldre fra et annet land enn Norge og de er hinduer.

Jeg har selv blitt møtt med fordommer på min nåværende arbeidsplass, og jeg har derfor bestemt meg for å dele mine historier der det lar seg gjøre. Jeg vil opplyse de rundt meg om hvordan jeg som har en annen bakgrunn gjør ting og tenker. Det er vel slik vi kan bli kvitt fordommer – ved å dele erfaringer og kunnskap. Dette har blitt tatt vel imot så langt.

På julelunsjen tenkte jeg igjen denne tanken. At nå fikk jeg en mulighet til å fortelle dem om hvordan jeg feirer jul med min familie. Opplyse dem om hvordan nordmenn tok mine foreldre imot på 80-tallet, og lærte dem om norske tradisjoner, husmannskost, normer og regler og integrerte mine foreldre.

Hvor stolt jeg er av nordmenn som bidrar til at deres nye landsmenn integreres. Stolt over min mor som bestemte seg for at vi også skal feire jul, til tross for at vi er hinduer. Hennes argument var at nordmenn feirer jul, og dersom hennes barn skal integreres og delta i samtaler i barnehage og skole, så må barna ha noe å bidra med.

Derfor mente hun at vi også skulle ha juletre, finne mandelen i grøten, få marsipangrisen, spise pinnekjøtt og få julepresanger.

Så hvorfor spurte ingen meg om julen?